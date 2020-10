Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig szinte akadály nélkül jut el a Földre. Ez a BOSS-EUVLG1.","shortLead":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig...","id":"20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0094c6-462a-46f4-ae51-cc75d89dbed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:03","title":"Különleges galaxisra bukkantak, 2000 millió éves állapotában figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"Szabó Yvette, Szlavkovits Rita","category":"360","description":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be a falujában Simonka György fideszes parlamenti képviselő, noha a napokban induló perében maffiavádakkal kell szembenéznie. Egyesek védeni próbálják, de a bűntársi szerep egyre többeket késztet arra, hogy hátba támadják az erős embert. ","shortLead":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be a falujában Simonka György fideszes...","id":"202040__simonkaugy__fideszes_rendszerhibak__nincs_megallas__rab_atortan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15043198-510c-4098-b6a2-ff0dac0d10a5","keywords":null,"link":"/360/202040__simonkaugy__fideszes_rendszerhibak__nincs_megallas__rab_atortan","timestamp":"2020. október. 01. 07:00","title":"Vannak, akik falaznak Simonka Györgynek, de Orbán Viktor elől nem rejthetik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"c7a61631-33dd-4f78-ab33-f7d9ed0d336f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a kormány a határzár meghosszabbításáról. Ez hangzott el az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Ma dönt a kormány a határzár meghosszabbításáról. Ez hangzott el az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.","id":"20200930_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_30_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a61631-33dd-4f78-ab33-f7d9ed0d336f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22c274e-abac-4061-9c73-9f9bbe4d0a41","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_30_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:42","title":"Müller Cecília: Túl sokan vannak kórházban az igazolt koronás fertőzöttek számához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul zökkenőmentesen az átadás-átvétel, pedig csak két nap van rá.","shortLead":"Nem indul zökkenőmentesen az átadás-átvétel, pedig csak két nap van rá.","id":"20200930_szinmuveszeti_kancellar_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a337f-5343-41ee-a7f6-3aa6743d4943","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_kancellar_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:10","title":"Nem engedték be a Színművészetire a leendő kancellárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren Mohamed bin Rásid al-Maktúm, dubaj uralkodója.","shortLead":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren...","id":"20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6ced50-7925-40fe-83f0-e1fda3bad865","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:03","title":"2024-ben űrszondát küld a Holdra az Egyesült Arab Emírségek, 2117-ig beköltözne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","shortLead":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","id":"20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0f34a-3d4f-4c2c-89e2-273b282b7f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:53","title":"Súlyosabb büntetést kért a főügyészség Vizoviczkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és a világ döbbenten követte Donald Trump és Joe Biden szócsatáját, amelyen képtelen volt úrrá lenni az amerikai televíziózás egyik legkeményebb interjúkészítőjének tartott moderátor. A két elnökjelölt időnként verbális utcai harcosok módjára esett egymásnak, a nézők semmivel sem tudtak meg többet kettejük programjáról, hatalmas dózist kaptak viszont egy bizarr politikai valóságshow-ból, ami a következő heteket-hónapokat jellemzi majd.","shortLead":"Az USA és a világ döbbenten követte Donald Trump és Joe Biden szócsatáját, amelyen képtelen volt úrrá lenni az amerikai...","id":"20200930_Peldatlan_szemelyeskedesbe_es_kaoszba_sullyedt_Trum_es_Biden_vitaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de02f23-f613-4ba0-8c0b-186966f24f16","keywords":null,"link":"/360/20200930_Peldatlan_szemelyeskedesbe_es_kaoszba_sullyedt_Trum_es_Biden_vitaja","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:00","title":"Példátlan személyeskedésbe és káoszba fulladt Trump és Biden első tévévitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]