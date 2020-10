Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindig egyértelmű, hogy egy ár tartalmazza-e az áfát vagy sem. Ha egy szerződésbe csak 10 ezer forintot írunk, akkor az nettó vagy bruttó összeg? Különösen érdekes a kérdés a lakásáfa-változás miatt, hogy a bruttó vagy a nettó érték alapján kell megfizetni az illetéket.","shortLead":"Nem mindig egyértelmű, hogy egy ár tartalmazza-e az áfát vagy sem. Ha egy szerződésbe csak 10 ezer forintot írunk...","id":"20201028_Mikor_kell_az_afat_hozzaadni_az_arhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8581c945-1284-487f-a5a8-f08830f085fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mikor_kell_az_afat_hozzaadni_az_arhoz","timestamp":"2020. október. 28. 13:16","title":"Mikor kell az áfát hozzáadni az árhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","shortLead":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","id":"20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedf4e1e-5377-4d13-8f75-a28df78325bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","timestamp":"2020. október. 29. 05:52","title":"Kijárási tilalmat vezettek be Philadelphiában az elharapózó erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","shortLead":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","id":"20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59735ae-8024-4ed9-8aa1-e1c444cfb44f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","timestamp":"2020. október. 27. 18:26","title":"60 új Mercedes busszal lepte meg a kormány Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c6e682-b691-4870-9554-b352da830cef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első visszajelzések szerint látható foltot hagy az Apple drága mobiltokján az iPhone 12-vel érkezett MagSafe töltő.","shortLead":"Az első visszajelzések szerint látható foltot hagy az Apple drága mobiltokján az iPhone 12-vel érkezett MagSafe töltő.","id":"20201028_apple_iphone_12_telefontok_magsafe_tolto_folt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88c6e682-b691-4870-9554-b352da830cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e642e1-854e-4ada-8fcb-cea0dc61d0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_apple_iphone_12_telefontok_magsafe_tolto_folt","timestamp":"2020. október. 28. 12:11","title":"Drága kellemetlenség: foltot hagy az iPhone 12 töltője az Apple-féle tokokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint a tüntetők nem az SZFE-vel vállaltak szolidaritást, az esemény a baloldali pártok kampánynyitója volt. Az államtitkár szerint most nagyobb az egyetem autonómiája, mint eddig, Upor László lemondott rektor szerint viszont ez csak a kormányközeli kuratóriumra igaz.","shortLead":"Meghallgatást tartott a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében az Európai Parlament. Vidnyánszky Attila szerint...","id":"20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0ad96-8761-4adc-b753-a77a58db5349","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_europai_parlament_meghallgatas_szfe_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_upor_laszlo_milovits_hanna","timestamp":"2020. október. 27. 13:10","title":"Vidnyánszky az Európai Parlamentnek: Az SZFE-n uralkodó anarchia már tűzoltósági szempontból is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház eközben lassan megtelik.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház...","id":"20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c4db8-1afc-45f1-9867-6d567d01bff0","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","timestamp":"2020. október. 28. 15:38","title":"Koronavírusos gócpont lett Kecskemét a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","shortLead":"A megalázó vizsgálatra egy elhagyott csecsemő miatt került sor.","id":"20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39584595-7a38-4eb7-8da6-e85c713f24d7","keywords":null,"link":"/elet/20201028_noi_utas_repulojarat_szules_genitalis_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 28. 06:42","title":"Meztelenre vetkőztették 10 járat női utasát, hogy megnézzék, szültek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” – mondta Hódmezővásárhely polgármestere az Indexnek adott interjúban.","shortLead":"“Ha füstös szobákban dől el, hogy ki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor nekem nem sok esélyem van” –...","id":"20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab6fd20-6144-4e67-a852-4579f7b9e767","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_marki_zay_peter_interju_fidesz_biro_laszlo_homoszexualisok","timestamp":"2020. október. 28. 07:49","title":"Márki-Zay listát vezet, az ügyeskedéssel pedig nincs baj szerinte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]