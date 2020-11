The US economy added 638,000 jobs in October, which was the slowest growth in five months but still helped to push the unemployment rate below 7%.

Jobs were added in leisure and hospitality as US lockdown measures were eased, according to the US Bureau of Labor Statistics.

The unemployment rate fell to 6.9% from 7.9%, with 11.1 million Americans out of work.

September's data was revised up to show that 672,000 jobs were created.

The results were better than expected. Economists polled by the Reuters newswire had expected growth of 600,000 jobs in October.

Ez ugyan a leglassabb emelkedés az elmúlt öt hónapban, de segít abban, hogy 7 százalék alatt maradjon a munkanélküliség - mutat rá a CNN.

Több mint tizenegymillió ember van munkanélkül az Egyesült Államokban. Most 6,9 százalékos a munkanélküliség, de volt ez rosszabb is a koronavírus okozta bezárások miatt, amikor 7,9 százalék volt.

Az októberi emelkedésnél ugyanakkor a szeptember jobb volt, akkor 672 ezer (új) munkahely teremtődött. Igaz, a Reuters felmérése alapján októberben 600 ezer új munkahelyet reméltek, a várakozásoknál tehát jobb lett az eredmény.