Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év legmeghökkentőbb átadóit. ","shortLead":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év...","id":"20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522dd754-583b-4430-8e92-e8c120875493","keywords":null,"link":"/360/20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Patakmeder vagy traktoros elkerülő átadása volt 2020 legjobbja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump csak meglovagolta és az egész világon fölerősítette a populizmus hullámát, amely a távozásával csillapodhat, de eltűnni nem fog.","shortLead":"Donald Trump csak meglovagolta és az egész világon fölerősítette a populizmus hullámát, amely a távozásával...","id":"202051__populizmus_trump_utan__melyaramlat__felelemgenerator__megorokolt_orokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd16adf8-b630-45ca-9085-72797ea0cdd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24680a6-f7f3-48de-8f32-412f61f624db","keywords":null,"link":"/360/202051__populizmus_trump_utan__melyaramlat__felelemgenerator__megorokolt_orokseg","timestamp":"2020. december. 30. 17:00","title":"Az elégedetlenség fogékony hallgatóságot kínál a hordószónokoknak Trump után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő, azoknak, akik révén működött az ország a járványhelyzetben is.","shortLead":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő...","id":"20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bdd5c7-6507-41d7-9417-bf2643d759c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:33","title":"Áder János: Ez az évforduló nem olyan, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs Mercedes S-osztály korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot...","id":"20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf1e379b-91b6-4aaa-ac77-affcb5fa252a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6ea31-e758-4148-8c59-30dd2362396e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210101_hihetetlen_iden_mar_oldtimer_lehet_a_balna_merci_a_w140es_sosztaly","timestamp":"2021. január. 01. 06:41","title":"Hihetetlen: idén már oldtimer lehet a bálna Merci, a W140-es S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy felmérés szerint a magyarok 71 százaléka jó dolognak tartaná, ha az Európai Unió nagyobb szerepet vállalna az egészségügy fejlesztésében és működtetésében. Ez a terület ugyanis tagállami feladat, azonban elindult egy folyamat, amelynek eredményeként az EU hatásköre kibővülhet. A kormánypárti szavazók azonban inkább ellenzik ezt a tervet és elégedettek a hazai egészségügy állapotával.","shortLead":"Egy felmérés szerint a magyarok 71 százaléka jó dolognak tartaná, ha az Európai Unió nagyobb szerepet vállalna...","id":"20201230_Az_ellenzekiek_tobb_Europat_szeretnenek_az_egeszsegugyben_a_kormanypartiak_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c40a530-7165-4615-8626-df006cc313eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Az_ellenzekiek_tobb_Europat_szeretnenek_az_egeszsegugyben_a_kormanypartiak_nem","timestamp":"2020. december. 30. 13:50","title":"Az ellenzékiek több Európát szeretnének az egészségügyben, a kormánypártiak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Létrejött az első olyan koalíció, melynek célja zsarolóvírusok miatti fenyegetések gyors és hatékony kezelése. A csapatot a Microsoft is segíti.","shortLead":"Létrejött az első olyan koalíció, melynek célja zsarolóvírusok miatti fenyegetések gyors és hatékony kezelése...","id":"20201230_zsarolovirus_szovetseg_ransomware_task_force","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa4c8c5-9c5d-4ac7-b5c8-c7feaf0ddce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6814075b-6894-4b69-970a-751f8f165e10","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_szovetseg_ransomware_task_force","timestamp":"2020. december. 30. 19:20","title":"19 vállalat csatlakozott: megalakult a zsarolóvírusok elleni szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","shortLead":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","id":"20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07112197-0b0e-4e39-a2f8-abcd55549c39","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","timestamp":"2020. december. 30. 16:43","title":"A BMW M főnöke mutatott néhány részletet az eddigi legerősebb Ötösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","shortLead":"Január sincs, de a frissen igazolt edző szerint látni kell a realitásokat.","id":"20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34461028-85f1-42e4-894e-cd0b8ec752d6","keywords":null,"link":"/sport/20201230_barcelona_koeman_bajnoksag","timestamp":"2020. december. 30. 12:32","title":"A Barcelona edzője már el is engedte a bajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]