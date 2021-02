Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat lassú, szakad, valahol tévéadás sincs.","shortLead":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat...","id":"20210210_digi_internet_kozponti_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8d930e-4d68-43ad-8253-61ce9c74dc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_digi_internet_kozponti_hiba","timestamp":"2021. február. 10. 21:04","title":"Hiba van a Digi rendszerében, Budapest több kerületében sem jó a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rekordszámú popdal született 2020-ban, összesen 4,74 milliárd forintot osztott ki az Artisjus a magyar szerzőknek. Túl sokan nemigen tudnak megélni a szerzői jogokból, jól megélni pedig csak néhányan.\r

\r

","shortLead":"Rekordszámú popdal született 2020-ban, összesen 4,74 milliárd forintot osztott ki az Artisjus a magyar szerzőknek. Túl...","id":"20210210_Kozel_otven_magyar_zenesznek_van_egymillional_nagyobb_fizetese_a_jogvedoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90473564-ab3c-4c54-beba-5e9d903b25d9","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Kozel_otven_magyar_zenesznek_van_egymillional_nagyobb_fizetese_a_jogvedoktol","timestamp":"2021. február. 10. 13:01","title":"Közel ötven magyar zenésznek van egymilliónál nagyobb bevétele a szerzői jogdíjakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olvasónk azt írja: a XIII. kerületben gyakorlatilag semmi nem tölt be.","shortLead":"Olvasónk azt írja: a XIII. kerületben gyakorlatilag semmi nem tölt be.","id":"20210211_digi_internet_problema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc30e309-60f8-47ef-a408-6795f8f322a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_digi_internet_problema","timestamp":"2021. február. 11. 07:48","title":"Órák után sem oldódott meg a hiba a Diginél, több fővárosi kerületben még mindig lassú a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai elképzeléseit: Peking megduplázza élelmiszer-behozatalát, és vakcinát ajánl a térség országainak a koronavírus ellen. ","shortLead":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai...","id":"20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155aadb0-0ea7-4d37-b4b7-16aa6517d303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","timestamp":"2021. február. 10. 16:30","title":"Kínai hidegzuhany Kelet-Európában, Magyarország a kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e97548-23fc-47f9-83ee-01635d8feca7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baszk kormány jelezte, fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"A baszk kormány jelezte, fellebbez a döntés ellen.","id":"20210209_Baszkfold_birosag_vendeglatohely_baszk_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e97548-23fc-47f9-83ee-01635d8feca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299e0657-7175-4f71-8615-1d982b9e849c","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Baszkfold_birosag_vendeglatohely_baszk_kormany","timestamp":"2021. február. 09. 21:17","title":"Engedélyezte a bíróság a vendéglátóhelyek újranyitását Baszkföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amerikai Filmakadémia kedd éjjel közzétett listájából kiderül: nem jelölik Oscarra sem a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet, sem Andrasev Nadja, sem M. Tóth Géza kisfilmjét.","shortLead":"Az Amerikai Filmakadémia kedd éjjel közzétett listájából kiderül: nem jelölik Oscarra sem a Felkészülés meghatározatlan...","id":"20210210_Kihirdettek_az_Oscarra_eselyes_filmeket_a_magyar_eselyesek_nincsenek_koztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996d46de-aae7-4d83-92b1-a66e5a7eddfc","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Kihirdettek_az_Oscarra_eselyes_filmeket_a_magyar_eselyesek_nincsenek_koztuk","timestamp":"2021. február. 10. 01:52","title":"Kihirdették az Oscarra esélyes filmeket, a magyar esélyesek nincsenek köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan döntésről, amely az egyetemen kívül másnak juttatná az épületet.","shortLead":"Az egyház közleményt adott ki az SZFE Vas utcai épületéről, amelyet az új vezetés visszaadna nekik. Nem tudnak olyan...","id":"20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf392aa0-490e-4521-bb16-690bddd0910d","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Odry_Szinpad_Az_epuletnek_nem_tulajdonosa_a_Reformatus_Egyhaz","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"Ódry Színpad: „Az épületnek nem tulajdonosa a Református Egyház”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c","c_author":"Bankmonitor / Tunner János","category":"gazdasag","description":"A mostani válságos időszakban sokaknak csökkent a jövedelmük, így a megtakarításokra is kevesebb jut. De mi történik az összegyűjtött pénzünkkel, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy időszakosan vagy véglegesen abbahagyjuk a felhalmozást? Elveszítünk mindent, vagy vannak más lehetőségeink? Most erre keresik a választ a Bankmonitor.hu szakértői.","shortLead":"A mostani válságos időszakban sokaknak csökkent a jövedelmük, így a megtakarításokra is kevesebb jut. De mi történik...","id":"20210211_Mi_tortenik_ha_nem_tudjuk_fizetni_a_nyugdijmegtakaritasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38880d6c-c8c1-4366-99b2-f8723e4eb36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032a2cdb-2910-46c6-ad04-3d4ff6950e60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_Mi_tortenik_ha_nem_tudjuk_fizetni_a_nyugdijmegtakaritasokat","timestamp":"2021. február. 11. 12:40","title":"Mi történik, ha nem tudjuk fizetni a nyugdíj-megtakarításokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]