[{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg támogatásként érkezett a művész cégéhez.","shortLead":"Az összeg támogatásként érkezett a művész cégéhez.","id":"20210215_havasi_balazs_mnb_alapitvany_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a48608-e6f1-43f5-8ff4-8dfd2e94f66e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_havasi_balazs_mnb_alapitvany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 15. 10:47","title":"A zongoraművész Havasi Balázs cége 50 millió forintot kapott az MNB alapítványától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. ","id":"20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de2b5e-f976-4817-8394-d024fb721341","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","timestamp":"2021. február. 15. 16:07","title":"Macska a Downing Streeten: tíz éve lépett hivatalba Larry, a miniszterelnökségi főegerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb6cd14-c0d9-4211-be63-a8bc0587877e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusától a Parlamentben kérdezte meg a jobbikos Szilágyi György, be kívánják-e tiltani az internetet.","shortLead":"A Fidesz politikusától a Parlamentben kérdezte meg a jobbikos Szilágyi György, be kívánják-e tiltani az internetet.","id":"20210215_Gulyas_Gergely_internet_szilagyi_gyorgy_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb6cd14-c0d9-4211-be63-a8bc0587877e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3ebbf1-acc2-421f-9cdd-edda08cb450e","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Gulyas_Gergely_internet_szilagyi_gyorgy_parlament","timestamp":"2021. február. 15. 16:01","title":"Gulyás Gergely: Abszurd az internet korlátozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","shortLead":"Piacra dobott Kamala Harris unokahúga olyan pulóvert is, amire az volt írva, hogy alelnök nagynéni.","id":"20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63903bbe-60a5-4795-aa65-8cfed16f02cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22277a-29e7-4f11-ba07-e982f967a938","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_meena_harris_kamala_harris_feher_haz","timestamp":"2021. február. 15. 19:31","title":"Figyelmeztetést küldött a Fehér Ház Kamala Harris unokahúgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.","id":"20210215_aung_szan_szu_kji_birosag_mianmar_puccs_tuntetesek_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab6fe45-a3ae-4142-9046-72ecafcdab08","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_aung_szan_szu_kji_birosag_mianmar_puccs_tuntetesek_internet","timestamp":"2021. február. 15. 12:15","title":"Szerdán állíthatják bíróság elé Mianmar megpuccsolt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","shortLead":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","id":"20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cc4f70-cab6-4be1-b72e-6aa91d3f890b","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","timestamp":"2021. február. 15. 18:01","title":"Úgy tűnik, bejött az Auchannak, hogy használt ruhát árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7 nevű laptop 11,8 kilogrammot nyom, 11 centiméter vastag, kinyitva pedig hét monitorral találhatja magát szembe a felhasználó.","shortLead":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7...","id":"20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16815874-51da-4929-8dc4-31145f843698","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","timestamp":"2021. február. 14. 20:03","title":"Ennek az új laptopnak 7 képernyője van, cserébe 12 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Leon legerősebb változata kombi kivitelben vezethető haza.","shortLead":"A Leon legerősebb változata kombi kivitelben vezethető haza.","id":"20210215_magyarorszagon_a_310_loeros_cupra_leon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db01afc-b2fb-42a0-8e96-3f2164d9b17f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_magyarorszagon_a_310_loeros_cupra_leon","timestamp":"2021. február. 15. 06:41","title":"Magyarországon a 310 lóerős új Cupra Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]