[{"available":true,"c_guid":"5fde4de4-f104-482c-9401-0f8f3366bf6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsikeresebb izraeli színész két kislányával és producer férjével együtt pózol a bejelentéshez kapcsolt képen.","shortLead":"A legsikeresebb izraeli színész két kislányával és producer férjével együtt pózol a bejelentéshez kapcsolt képen.","id":"20210302_Bajos_fotoval_jelentette_be_a_Wonder_Womant_jatszo_Gal_Gadot_hogy_ujra_terhes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fde4de4-f104-482c-9401-0f8f3366bf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e823f06d-7078-4ddd-982c-25200d4f0ad2","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Bajos_fotoval_jelentette_be_a_Wonder_Womant_jatszo_Gal_Gadot_hogy_ujra_terhes","timestamp":"2021. március. 02. 11:19","title":"Bájos fotóval jelentette be a Wonder Womant játszó Gal Gadot, hogy újra terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország rendkívül jó érzékkel kezelte a járvány első fázisát.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország rendkívül jó érzékkel kezelte a járvány első fázisát.","id":"20210302_Kasler_Miklos_szigoritas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125105e-3e49-45aa-96fa-bfa7b5388fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Kasler_Miklos_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 06:56","title":"Kásler Miklós: Újabb szigorításokra lehet szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1730bf45-851b-40cd-8b48-00e354be280a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Turisztikai újítások menedzselésére hozott létre céget az állami támogatásokban bővelkedő Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. \r

","shortLead":"Turisztikai újítások menedzselésére hozott létre céget az állami támogatásokban bővelkedő Magyar Turisztikai Szövetség...","id":"202108_checkinn_turisztikai_innovaciomenedzsment_otletvadaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1730bf45-851b-40cd-8b48-00e354be280a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c306d2-1fa5-4a8a-b7a4-a62cc10a8443","keywords":null,"link":"/360/202108_checkinn_turisztikai_innovaciomenedzsment_otletvadaszat","timestamp":"2021. március. 01. 12:00","title":"Vízi mozit álmodnak a városligeti csónakázótóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata elnök, Rodrigo Duterte is, hol kedélyesen, hol fenygetőzve.","shortLead":"A Fülöp-szigeteki Rappler független hírportál alapítója és vezetője, Maria Ressa filmjében megszólal az autokrata...","id":"202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d895537-e4fa-496c-8dea-f340bf18d017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca824d-176c-4634-95f1-b5fda0a9c0a5","keywords":null,"link":"/360/202108_film__sajtoszabadsag_gyilkos_szalamitaktika","timestamp":"2021. március. 01. 14:00","title":"\"Ha újságírók meghalnak, arról csak maguk tehetnek\" – film a demokrácia kivéreztetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2020-ban 24 százalékkal csökkent a közúti balesetek száma, 46 százalékkal mérséklődött autólopások és 15 százalékkal a lakásbetörések száma.","shortLead":"2020-ban 24 százalékkal csökkent a közúti balesetek száma, 46 százalékkal mérséklődött autólopások és 15 százalékkal...","id":"20210302_Rendorseg_statisztika_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645e780e-b99e-4b56-9b72-59cd99cd83fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Rendorseg_statisztika_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 02. 07:59","title":"Az emberölések 80 százaléka családon belül történt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványban elhunytak száma átlépte a 15 ezret.","shortLead":"A járványban elhunytak száma átlépte a 15 ezret.","id":"20210301_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc139b6d-918f-451b-a501-8e01160dacd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 01. 09:19","title":"Koronavírus: 84 ember meghalt, 4326 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef57c9-5098-4e5a-b738-d9dd334c7ecc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőre sem sikerült ütközés nélkül beállni a kikötőbe a 77 méteres hajóval, második próbálkozásra pedig már mindent vitt.","shortLead":"Elsőre sem sikerült ütközés nélkül beállni a kikötőbe a 77 méteres hajóval, második próbálkozásra pedig már mindent...","id":"20210301_luxusjacht_dokk_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef57c9-5098-4e5a-b738-d9dd334c7ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c870f8-c6a8-4fa5-93da-8137b90288a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_luxusjacht_dokk_baleset","timestamp":"2021. március. 01. 11:08","title":"Videó: Kétszer egymás után is lezúzta a méregdrága luxusjacht a dokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc73b9-1bd1-4508-aab8-3f4ea66b1316","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon várják már, hogy újra kinyithassanak.","shortLead":"Nagyon várják már, hogy újra kinyithassanak.","id":"20210301_Kozos_tanccal_uzennek_egy_vecsesi_szalloda_munkatarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc73b9-1bd1-4508-aab8-3f4ea66b1316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d532958d-fc79-4fd6-b916-87493ff57679","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Kozos_tanccal_uzennek_egy_vecsesi_szalloda_munkatarsai","timestamp":"2021. március. 01. 16:48","title":"Közös tánccal üzennek a vendégeknek egy vecsési szálloda munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]