[{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4. napján tették le hivatali esküjüket, és mondták el beiktatási beszédüket.\r

\r

","shortLead":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4...","id":"20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e001879-4190-4504-89d9-0ef51d8e3939","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","timestamp":"2021. március. 04. 16:39","title":"Ha Roosevelt el nem törli a hagyományt, ma iktatnák be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5b2465-23c2-4985-9645-aa9422f73785","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A galántai járványkórház intenzív osztályán külön pszichológus foglalkozik az orvosokkal.","shortLead":"A galántai járványkórház intenzív osztályán külön pszichológus foglalkozik az orvosokkal.","id":"20210303_galanta_szlovakia_intenziv_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5b2465-23c2-4985-9645-aa9422f73785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79aaaf87-94ab-400b-bcea-19c191392c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_galanta_szlovakia_intenziv_koronavirus","timestamp":"2021. március. 03. 10:24","title":"Bejutott a kamera a galántai járványkórházba, ahol a lélegeztetőgépre kerültek 60 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","shortLead":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","id":"20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06506b9-9c23-4727-ae85-085a00969386","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","timestamp":"2021. március. 05. 08:22","title":"Koronavírus: 6369 fertőzöttet találtak, 143 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki asztmával küzd, még nem kerül nagyobb veszélybe a koronavírus miatt.","shortLead":"Attól, hogy valaki asztmával küzd, még nem kerül nagyobb veszélybe a koronavírus miatt.","id":"20210304_asztma_fulladas_koronavirus_covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ec7dc-064f-4128-91bc-649f6b7aa413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_asztma_fulladas_koronavirus_covid_19","timestamp":"2021. március. 04. 17:13","title":"Fellélegezhetnek az asztmások, megdőlt egy tévhit a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66f8f30-3405-4943-8f33-7affb71020ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadót a rendőrök meglőtték, jelenleg kórházban van.","shortLead":"A támadót a rendőrök meglőtték, jelenleg kórházban van.","id":"20210303_svedorszag_keseles_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b66f8f30-3405-4943-8f33-7affb71020ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5251d2f2-0c21-4282-9a25-6bd942783f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_svedorszag_keseles_tamadas","timestamp":"2021. március. 03. 20:32","title":"Nyolc embert megkéselt egy férfi Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbad754-ef39-4627-be04-6dbf0c25a1ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fideszes parlamenti alelnök a befolyása alatt álló szervezetekkel lassan élet-halál ura a hazai közművelődésben.","shortLead":"A fideszes parlamenti alelnök a befolyása alatt álló szervezetekkel lassan élet-halál ura a hazai közművelődésben.","id":"202109_lezsakland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbad754-ef39-4627-be04-6dbf0c25a1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43539f-7ff3-41f6-8d08-1a0f9968719d","keywords":null,"link":"/360/202109_lezsakland","timestamp":"2021. március. 04. 11:00","title":"Ömlenek az állami milliárdok Lezsák Sándor sok mindent maga alá gyűrő birodalmába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyűzenei alapszak indításával erősítene az egyetem.



","shortLead":"Könnyűzenei alapszak indításával erősítene az egyetem.



","id":"20210303_Diplomas_konnyuzeneszeket_is_kepezne_a_Debreceni_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf49e8-80a8-4af5-a5c8-a342012fd6f9","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Diplomas_konnyuzeneszeket_is_kepezne_a_Debreceni_Egyetem","timestamp":"2021. március. 03. 13:57","title":"Diplomás könnyűzenészeket is képezne a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 14 éves fiú verte át két támadóját: hazáig sétáltak, ahol a fiú apja már el tudta zavarni őket.","shortLead":"Egy 14 éves fiú verte át két támadóját: hazáig sétáltak, ahol a fiú apja már el tudta zavarni őket.","id":"20210303_telefontolvaj_kazincbarcika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9bf2b4-f647-4570-a41c-8a9d7dd88488","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_telefontolvaj_kazincbarcika","timestamp":"2021. március. 03. 11:35","title":"Hazacsalta a telefontolvajokat a kazincbarcikai fiú, hogy az apja tegyen rendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]