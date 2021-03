Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88a7c066-0f1f-4e59-b659-e58bbb4a9705","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt sohasem szabad feladni – mondja Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, akinek legutóbbi írásait Töprengések címen a HVG Könyvek adta ki.","shortLead":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt...","id":"20210324_Kornai_Janos_Magyarorszag_sosem_volt_tartosan_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a7c066-0f1f-4e59-b659-e58bbb4a9705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad06b78-10c4-4df1-ab53-978ed9ddae75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Kornai_Janos_Magyarorszag_sosem_volt_tartosan_demokracia","timestamp":"2021. március. 24. 17:26","title":"Kornai János: Magyarország sosem volt tartósan demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 1467 beteg szorul.\r

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 1467 beteg szorul.\r

","id":"20210325_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy_lelegezetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88780402-edd1-492c-82a2-211a53ddfeb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9679453-8034-4c5c-831b-31c5c57b6984","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy_lelegezetogep","timestamp":"2021. március. 25. 09:18","title":"Koronavírus: 272 elhunyt, 9637 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni. A Miniszterelnökség közzétette a látványterveket is.","shortLead":"A HÉV-vonal felújítása, illetve a 2-es metróval való összekötése a tervek szerint 200 milliárd forintba fog kerülni...","id":"20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf44ddd-ae88-4272-95a5-89ceb2733141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a561da-92ae-4e0c-b71f-239e0529bf7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Igy_fognak_kinezni_a_godolloi_HEV_megalloi","timestamp":"2021. március. 23. 14:09","title":"Így fognak kinézni a gödöllői HÉV megállói és az Örs vezér téri metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A belügyminiszterhez sorolt üzleti körök már így is leuraltak egyes területeket, megrendeléseik pedig tovább híznak a biztonsági piacon. Nemrég az egészségügyi szektor is felkeltette a Tasnádi László, volt belügyi államtitkár nevével fémjelzett kör figyelmét – épp akkor, amikor Pintér alá került a terület. ","shortLead":"A belügyminiszterhez sorolt üzleti körök már így is leuraltak egyes területeket, megrendeléseik pedig tovább híznak...","id":"20210324_Pinter_Tasnadi_orzovedo_biztonsagi_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840494f-cf3b-46af-95f8-14a9bdc58ae5","keywords":null,"link":"/360/20210324_Pinter_Tasnadi_orzovedo_biztonsagi_piac","timestamp":"2021. március. 25. 12:30","title":"Még egy kormányváltás sem rengethetné meg Pintérék pozícióit az őrző-védő piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","shortLead":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","id":"20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74290fd5-211a-4ec1-8d81-abd0caabe34b","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","timestamp":"2021. március. 25. 05:51","title":"Teljes zárlat lesz húsvétkor a legfertőzöttebb osztrák tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja a pénzszórást, az éves hiány a GDP 7,7 százaléka, az államadósság 80,2 százalék lehet.","shortLead":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja...","id":"20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fd339d-d752-4b55-a399-6ba1f93a1ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","timestamp":"2021. március. 24. 11:10","title":"A jegybankinál pesszimistább előrejelzés érkezett 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nekik is meg kell szokni az új környezetet és az új embereket.","shortLead":"Nekik is meg kell szokni az új környezetet és az új embereket.","id":"20210325_Kisebb_kikepzes_utan_visszatertek_a_Feher_Hazba_a_Biden_hazaspar_nemetjuhaszai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ce8dee-c104-4430-9caf-49e7bbb091ad","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Kisebb_kikepzes_utan_visszatertek_a_Feher_Hazba_a_Biden_hazaspar_nemetjuhaszai","timestamp":"2021. március. 25. 09:24","title":"Kisebb kiképzés után visszatértek a Fehér Házba a Biden házaspár németjuhászai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bcede5-ac38-44a7-9fd3-276d3a979abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1929 óta már több mint 50 ezer relikviát találtak a kínai szanhszingtuji ásatáson, ám egy nemrég talált lelet minden eddiginél nagyobb izgalomba hozta az internetezőket.","shortLead":"1929 óta már több mint 50 ezer relikviát találtak a kínai szanhszingtuji ásatáson, ám egy nemrég talált lelet minden...","id":"20210323_kina_3000_eves_arany_arcmaszk_mem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56bcede5-ac38-44a7-9fd3-276d3a979abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9ac89-6d1e-4fd3-b0e8-99d8ecf976c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_kina_3000_eves_arany_arcmaszk_mem","timestamp":"2021. március. 23. 18:08","title":"Találtak egy 3000 éves arany arcmaszkot Kínában, rögtön mém lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]