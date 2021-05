Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Ajtósi Dürer soron lévő épületet már le is bontották. Két éve keresték az új helyet; a kerthelyiség üzemelni fog az építkezés alatt is.","shortLead":"Az Ajtósi Dürer soron lévő épületet már le is bontották. Két éve keresték az új helyet; a kerthelyiség üzemelni fog...","id":"20210505_Megvan_hol_lesz_az_uj_Durer_Kert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e00924-acfe-4560-8af8-c0b926272b5c","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Megvan_hol_lesz_az_uj_Durer_Kert","timestamp":"2021. május. 05. 10:22","title":"Megvan, hol lesz az új Dürer Kert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","shortLead":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","id":"20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90213451-5271-4c28-a142-d60c24bb2c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2021. május. 05. 08:04","title":"Halálra gázoltak egy embert az M70-es autópálya egyik pihenőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e58ab1-1b20-4d4d-8f56-8d218ebdb2d4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Turbólyukat még hírből sem ismer az új sportmotor, ami jelen esetben csak a hátsó kerekekre szabadítja rá 510 lóerős teljesítményét. Az új M3 és M4 meglepően civilizált, illetve politikailag kevésbé korrekt oldalaival a Balaton-felvidéken ismerkedtünk meg. ","shortLead":"Turbólyukat még hírből sem ismer az új sportmotor, ami jelen esetben csak a hátsó kerekekre szabadítja rá 510 lóerős...","id":"20210504_finom_agresszio_meghajtottuk_az_uj_bmw_m3m4_competitiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e58ab1-1b20-4d4d-8f56-8d218ebdb2d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0af9d2-1775-4cb4-b230-3b53f351ba1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_finom_agresszio_meghajtottuk_az_uj_bmw_m3m4_competitiont","timestamp":"2021. május. 04. 06:41","title":"Finom agresszió: meghajtottuk az új BMW M3/M4 Competitiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98b901c-9e48-4b3c-bcd2-eb2c3d88a699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyákat a szomszédok zavarták el, a szarvas megsérült.","shortLead":"A kutyákat a szomszédok zavarták el, a szarvas megsérült.","id":"20210505_kutya_szarvasbika_szentkiralyszabadja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98b901c-9e48-4b3c-bcd2-eb2c3d88a699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8863a01-edca-46b3-aff3-6e1a1d564c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_kutya_szarvasbika_szentkiralyszabadja","timestamp":"2021. május. 05. 10:46","title":"Kutyák kergettek be egy ház udvarára egy szarvasbikát Szentkirályszabadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","shortLead":"Akinek van védettségi igazolványa, barna tálcát vegyen magához, akinek nincs, fehéret – kérték. ","id":"20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617865b-56df-493f-8759-7e68299c34fd","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_veszprem_etterem_talca_oltas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 04. 15:01","title":"Egy veszprémi étterem azt kérte, másfajta tálcát használjanak a védettek és a nem védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29106cb-855f-455b-89ce-792e4a5223e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tucatnyi videojáték indítható magasabb képfrissítéssel a Microsoft újgenerációs konzoljain.","shortLead":"Újabb tucatnyi videojáték indítható magasabb képfrissítéssel a Microsoft újgenerációs konzoljain.","id":"20210504_videojatek_fps_kepfrissites_microsoft_xbox_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29106cb-855f-455b-89ce-792e4a5223e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3709072c-6ae0-47c2-8099-4c1b456ee8a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_videojatek_fps_kepfrissites_microsoft_xbox_konzol","timestamp":"2021. május. 04. 16:10","title":"Változtattak, több mint 70 játék fut simábban az újfajta Xboxokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli a funkciót, amivel a számítógépről megnyitott weboldalakat egy pillanat alatt mobilra is átküldhetik az Edge böngésző használói.","shortLead":"A Microsoft már teszteli a funkciót, amivel a számítógépről megnyitott weboldalakat egy pillanat alatt mobilra is...","id":"20210505_microsoft_edge_bongeszo_linkkuldes_bongeszes_folytatasa_megosztott_fulek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4fc1b-ffc0-456e-81ae-eb85c224d56d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_microsoft_edge_bongeszo_linkkuldes_bongeszes_folytatasa_megosztott_fulek","timestamp":"2021. május. 05. 08:03","title":"Remek funkció jön a Microsoft böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","shortLead":"Több mint két méterrel pakolta arrébb a határkövet. ","id":"20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8350d54c-829e-4c8d-b00c-a2adf5c4481b","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Belgium_Franciaorszag_hatarko_traktor","timestamp":"2021. május. 04. 17:24","title":"Arrébb rakta Belgium határát egy földműves, mert zavarta a traktorozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]