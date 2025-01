Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"164df3e1-e76e-45b2-b5e0-571d62c2f7ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, az arab királyságban túl sokszor szabnak ki halálbüntetést.","shortLead":"Úgy vélik, az arab királyságban túl sokszor szabnak ki halálbüntetést.","id":"20250102_Jogvedo-szervezetek-szerint-Szaud-Arabiaban-2024-ben-vegeztek-ki-a-legtobb-halalraiteltet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/164df3e1-e76e-45b2-b5e0-571d62c2f7ec.jpg","index":0,"item":"d1a8a51f-1a4f-4037-b74f-700fa4495d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Jogvedo-szervezetek-szerint-Szaud-Arabiaban-2024-ben-vegeztek-ki-a-legtobb-halalraiteltet","timestamp":"2025. január. 02. 18:19","title":"Jogvédő szervezetek szerint Szaúd-Arábiában 2024-ben végezték ki a legtöbb halálraítéltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","shortLead":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","id":"20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"1f0b192d-adf6-4d7e-9bcb-f11fce898393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","timestamp":"2025. január. 01. 20:01","title":"Leállt az orosz földgáz ukrajnai tranzitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kenyai Mukukuban december 30-án ért földet egy rakétaalkatrész, aminek eredtileg el kellett volna égnie a légkörben. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Már vizsgálják, hogy kihez tartozik.","shortLead":"A kenyai Mukukuban december 30-án ért földet egy rakétaalkatrész, aminek eredtileg el kellett volna égnie a légkörben...","id":"20250103_urraketa-baleset-kenya-urszemet-mukuku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6.jpg","index":0,"item":"99a99909-ce00-4f5d-8851-2562e7c9f52f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_urraketa-baleset-kenya-urszemet-mukuku","timestamp":"2025. január. 03. 10:03","title":"Ráesett egy kenyai falura egy űrrakéta darabja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b520b202-4d6d-4456-b946-3ee22f98988b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Senki sem akar szenvedni. Felnőttkorunkban azonban kudarcos párkapcsolataink rákényszeríthetnek, hogy szembenézzünk elérhetetlen apánkkal. Már ha valóban szeretnénk bensőséges párkapcsolatot, és bátrak vagyunk elviselni a fájó érzéseket.","shortLead":"Senki sem akar szenvedni. Felnőttkorunkban azonban kudarcos párkapcsolataink rákényszeríthetnek, hogy szembenézzünk...","id":"20250102_Tisza-Kata-Nem-faj-ha-tagadjuk-az-apavagyunkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b520b202-4d6d-4456-b946-3ee22f98988b.jpg","index":0,"item":"a2b13b42-3fe4-412e-a9d1-2f8324340db3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250102_Tisza-Kata-Nem-faj-ha-tagadjuk-az-apavagyunkat","timestamp":"2025. január. 02. 18:20","title":"Tisza Kata: Nem fáj, ha tagadjuk az apavágyunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","shortLead":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","id":"20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b.jpg","index":0,"item":"4cf2ccc0-2c86-445f-b7f7-15b9ec53038f","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","timestamp":"2025. január. 02. 08:04","title":"Visszavonul a közélettől a novemberben leváltott izraeli védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a Spar, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó 30 ezer forinttal nő. A részleg- és áruházvezetők legalább 455 ezer bruttót keresnek majd, de olyan is lesz, aki közel egymilliós bruttó havi bérrel számolhat.","shortLead":"Éves szinten 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre 2025-ben a Spar, a pénztárosok és eladók alapbére havi bruttó...","id":"20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1159ce5-2dcb-4d37-92d5-0a15b6449f9f.jpg","index":0,"item":"24954042-ad5e-41cf-b8e5-879cec87b4f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_spar-magyarorszag-2025-os-beremeles-eladok-uzletvezetok-alapbere","timestamp":"2025. január. 02. 11:52","title":"Spar: 395 ezer bruttó lesz 2025-ben a dolgozók alapbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d408d4d-c6ac-4c1b-956e-cfd98968d672","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Transfermarkt friss adatai közül szemezgettünk.","shortLead":"A Transfermarkt friss adatai közül szemezgettünk.","id":"20250102_labdarugas-piaci-ertek-lionel-messi-cristiano-ronaldo-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-sallai-roland-neymar-benzema-mohamed-szalah-transfermarkt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d408d4d-c6ac-4c1b-956e-cfd98968d672.jpg","index":0,"item":"a60c2fa9-2d3a-45c4-a09c-cefbcc73bd6f","keywords":null,"link":"/sport/20250102_labdarugas-piaci-ertek-lionel-messi-cristiano-ronaldo-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-sallai-roland-neymar-benzema-mohamed-szalah-transfermarkt-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 15:06","title":"Szoboszlai és Kerkez is megelőzi Messit és Neymart, Sallai pedig Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]