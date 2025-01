Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","shortLead":"A vezérkari főnök nyugdíjba vonul, ezzel vállalja a felelősséget a másfél éve történt Hamász-támadésért.","id":"20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/521aa058-cac9-4fc2-bdbc-87b03d4530df.jpg","index":0,"item":"def1012f-b325-45f4-92d8-c3fa6764a911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_Herci-Halevi-tavozas-izraeli-vezerkari-fonok","timestamp":"2025. január. 21. 18:23","title":"Távozik az izraeli vezérkari főnök és egy hadseregparancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b23f6c-3a4d-4e27-a590-7e987231ae9f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A jövő kérdése ősidők óra foglalkoztatja az emberiséget. Mindig kíváncsiak voltunk, vajon mit hoz a holnap, hogyan élhetjük túl a ránk váró kihívásokat, hogyan kerülhetjük el a ránk leselkedő veszélyeket. Legújabb podcastunkban azt járjuk körbe meghívott szakértőinkkel, hogy miért lényeges kérdés az ma egy vállalat életében, hogy az eddig is alkalmazott, fontos összetevők mellett a tudomány fókuszát is használja saját jövőjének tervezésében.","shortLead":"A jövő kérdése ősidők óra foglalkoztatja az emberiséget. Mindig kíváncsiak voltunk, vajon mit hoz a holnap, hogyan...","id":"20250120_Jungheinrich-jovokutatas-technologia-logisztika-ai-robotizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b23f6c-3a4d-4e27-a590-7e987231ae9f.jpg","index":0,"item":"957c2886-bea9-4b58-8550-2d872ae4a311","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250120_Jungheinrich-jovokutatas-technologia-logisztika-ai-robotizacio","timestamp":"2025. január. 20. 13:30","title":"Miért fektetnek cégek egyre több energiát a jövőkutatásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"854f66fc-6f50-4739-a11c-09e11efe1e67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiderült néhány részlet a Samsung duplán hajlítható okostelefonjáról, amely már idén megjelenhet.","shortLead":"Kiderült néhány részlet a Samsung duplán hajlítható okostelefonjáról, amely már idén megjelenhet.","id":"20250121_samsung-galaxy-duplan-hajlithato-telefon-kijelzo-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/854f66fc-6f50-4739-a11c-09e11efe1e67.jpg","index":0,"item":"2ff5ecdf-efd3-4267-a55c-fae547c428fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_samsung-galaxy-duplan-hajlithato-telefon-kijelzo-informaciok","timestamp":"2025. január. 21. 11:03","title":"Két ponton hajlítható, és szétnyitva majdnem akkora, mint egy tablet – nagy dobásra készülhet idén a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A prémium állampapírok az elkövetkező hetekben, hónapokban kamatforduló előtt állnak: a 17 százalék feletti kamatok csökkennek 4-5 százalékos szintre. Nagyon lényeges az államnak, hogy mi lesz a sorsuk a kiáramló kamatoknak, hogyan döntenek a csökkent kamatú állampapírokról a befektetők. De a megtakarítók számára is lényeges kérdés, hol tudhatják a legjobb helyen a pénzüket.","shortLead":"A prémium állampapírok az elkövetkező hetekben, hónapokban kamatforduló előtt állnak: a 17 százalék feletti kamatok...","id":"20250120_allampapir-ezer-milliard-kamatok-befektetes-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"b21fa567-7cdb-4537-9691-26af64e8169b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_allampapir-ezer-milliard-kamatok-befektetes-bankmonitor","timestamp":"2025. január. 20. 12:44","title":"Állampapír: több mint 1000 milliárd forint sorsa dőlhet el hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlan tartalmú vényekkel kiváltott gyógyszerekkel üzleteltek. ","shortLead":"Valótlan tartalmú vényekkel kiváltott gyógyszerekkel üzleteltek. ","id":"20250122_Gyogyszerhamisito-halozatot-szamolt-fel-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"6fdebb76-03ae-47c1-9b76-260529805320","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Gyogyszerhamisito-halozatot-szamolt-fel-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 22. 08:42","title":"Lezárul a nyomozás a gyógyszerhamisító hálózat ügyében, tizenkét gyanúsítottat azonosítottak és hallgattak ki a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi élet lehetséges meghosszabbításán fognak ötletelni a kutatók. ","shortLead":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi...","id":"20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd.jpg","index":0,"item":"4f2f6938-288d-4027-8247-dc0b56341ae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","timestamp":"2025. január. 20. 13:03","title":"Már az élet meghosszabbításán dolgozik az OpenAI, +10 évről szól az ígéret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694207c2-cd5b-4ab4-a695-4f498894e7de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul utcahosszal.","shortLead":"Ráadásul utcahosszal.","id":"20250121_romania-elnokvalasztas-kozvelemeny-kutatas-calin-georgescu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/694207c2-cd5b-4ab4-a695-4f498894e7de.jpg","index":0,"item":"44e643a6-e89c-4977-ae7e-2cd3c7b9b64c","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_romania-elnokvalasztas-kozvelemeny-kutatas-calin-georgescu","timestamp":"2025. január. 21. 11:01","title":"Egy felmérés szerint most is a szélsőjobboldali és oroszbarát Georgescu nyerné a román elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyakran fordul elő, hogy az MCC közbeszerzéseinél az olcsóbb ajánlatokat kizárják. Az egyik esetben például egy Mészáros Lőrinc-féle vállalkozás elől öt olcsóbb ajánlatot tevő esett ki.","shortLead":"Gyakran fordul elő, hogy az MCC közbeszerzéseinél az olcsóbb ajánlatokat kizárják. Az egyik esetben például...","id":"20250120_Az-MCC-kozbeszerzesei-miatt-megis-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005d258c-3c74-4b26-b9be-75e70d2bda69.jpg","index":0,"item":"7c6500fa-37a0-44d3-a6f0-13ad714c0454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Az-MCC-kozbeszerzesei-miatt-megis-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 20. 20:13","title":"Az MCC közbeszerzései miatt mégis nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]