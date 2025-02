Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kutatók szerint a kormánynak azokat az ágazatokat kellene támogatnia, amelyekben a magyar cégek az exportképesek, ehelyett viszont kiszolgáltatottá teszik a hazai gazdaságot a multik által uralt ágazatoknak.","shortLead":"A kutatók szerint a kormánynak azokat az ágazatokat kellene támogatnia, amelyekben a magyar cégek az exportképesek...","id":"20250204_gki-export-import-feldogozoipar-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"c21c6404-1f9b-4a95-9903-41ca6b40411c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_gki-export-import-feldogozoipar-kkv","timestamp":"2025. február. 04. 08:43","title":"GKI: 5 forintnyi exportbevételből 4 külföldi tulajdonoshoz kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05110a-1b3b-44f3-b413-cefc967ba9e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem kérhette a lengyel kormány, hogy visszamenőlegesen felezzék meg a bírók függetlenségének megsértése miatti büntetést.","shortLead":"Nem kérhette a lengyel kormány, hogy visszamenőlegesen felezzék meg a bírók függetlenségének megsértése miatti...","id":"20250205_birosag-Lengyelorszag-EU-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb05110a-1b3b-44f3-b413-cefc967ba9e5.jpg","index":0,"item":"0b290004-7f04-468f-b425-6e1f9e73b7d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_birosag-Lengyelorszag-EU-birsag","timestamp":"2025. február. 05. 11:48","title":"Megerősítette a bíróság: jogos volt a Lengyelország elleni 130 milliárd forintos EU-bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba5265e-c3ef-4306-b3bf-fc8e8df842b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyengeárammal piszkálnák amerikai kutatók a bőrön élő baktériumokat, hogy gyógyszerek használata nélkül vegyék elejét a fertőzéseknek.","shortLead":"Gyengeárammal piszkálnák amerikai kutatók a bőrön élő baktériumokat, hogy gyógyszerek használata nélkül vegyék elejét...","id":"20250204_hvg-gyengearam-sebgyogyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fba5265e-c3ef-4306-b3bf-fc8e8df842b9.jpg","index":0,"item":"733ff98e-695a-4bcd-8420-1197051d7890","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-gyengearam-sebgyogyitas","timestamp":"2025. február. 04. 16:00","title":"1,5 voltos elektromos áram csodát tehet a sebek gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","shortLead":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","id":"20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c.jpg","index":0,"item":"897d99b7-0fbf-478d-988c-482532dabded","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 14:23","title":"Zugló polgármestere felajánlotta, hogy kitakarít Rákosrendezőn, ha már Lázárék képtelenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kamatmentes kölcsön Borsodban az egyik legnépszerűbb, ott, ahol néhány éve bűnözői körök szálltak rá egy hasonló konstrukcióra, ami miatt azt meg is kellett szüntetni.","shortLead":"A kamatmentes kölcsön Borsodban az egyik legnépszerűbb, ott, ahol néhány éve bűnözői körök szálltak rá egy hasonló...","id":"20250204_munkashitel-hasznaltauto-mbh-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a.jpg","index":0,"item":"59dd5d47-eb2a-4be1-935b-452fcdcbbf07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_munkashitel-hasznaltauto-mbh-bank","timestamp":"2025. február. 04. 10:47","title":"A legtöbben használt autóra költik a munkáshitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48feac96-f8c8-49da-b348-28f97724a605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki testületi ülésen az óbudai polgármester fizetésének megvonása mellett az illetménye emeléséről is tárgyalni fognak a képviselők.","shortLead":"A csütörtöki testületi ülésen az óbudai polgármester fizetésének megvonása mellett az illetménye emeléséről is...","id":"20250204_Kiss-Laszlo-a-bortonbol-keri-hogy-fizetese-megvonasarol-zart-ulesen-targyaljon-a-testulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48feac96-f8c8-49da-b348-28f97724a605.jpg","index":0,"item":"c8ea7896-6d7a-4b17-ac2e-eb2895d5aead","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Kiss-Laszlo-a-bortonbol-keri-hogy-fizetese-megvonasarol-zart-ulesen-targyaljon-a-testulet","timestamp":"2025. február. 04. 20:30","title":"Kiss László a börtönből kéri, hogy fizetése megvonásáról zárt ülésen tárgyaljon a testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87939376-6a5f-4b96-8456-dad996f23c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ruben Östlund svéd rendező filmjét forgatja Magyarországon. Nincsenek extra kívánságai, cserébe mindenkihez van egy kedves szava.","shortLead":"Ruben Östlund svéd rendező filmjét forgatja Magyarországon. Nincsenek extra kívánságai, cserébe mindenkihez van...","id":"20250205_keanu-reeves-budapest-forgatas-stab-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87939376-6a5f-4b96-8456-dad996f23c80.jpg","index":0,"item":"4ef1cf2d-6b2c-480b-a25f-bd5f9dbf98f6","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_keanu-reeves-budapest-forgatas-stab-velemeny","timestamp":"2025. február. 05. 11:00","title":"Keanu Reeves Budapesten van, és a magyar stáb már most imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0acfda-737f-4be5-a981-92c252698544","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250204_hvg-turner-tibor-otp-alapkezelo-altalanos-vezerigazgato-helyettes-hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0acfda-737f-4be5-a981-92c252698544.jpg","index":0,"item":"13b79ce9-7068-4084-8097-aaef6cb29d39","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-turner-tibor-otp-alapkezelo-altalanos-vezerigazgato-helyettes-hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 04. 16:30","title":"Turner Tibor, OTP Alapkezelő: Biztos, hogy Trump alaposan felkavarja az állóvizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]