Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A humorista semmilyen beszólást nem kap, amikor tangában megy boltba – saját bevallása szerint.","shortLead":"A humorista semmilyen beszólást nem kap, amikor tangában megy boltba – saját bevallása szerint.","id":"20250309_Galla-Miklos-meztelenkedes-Elvezem-es-kivanom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378.jpg","index":0,"item":"0ef37402-f5ae-485e-9928-138ebb41fd4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_Galla-Miklos-meztelenkedes-Elvezem-es-kivanom","timestamp":"2025. március. 09. 18:24","title":"Galla Miklós megszólalt a meztelenkedésről: „Élvezem és kívánom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai és az orosz elnök vállvetve rühellik a nyílt társadalmakat, és aggasztó, ha Lengyelország is bekéredzkedik a nukleáris klubba. A republikánus pártban repedések látszanak Trump ámokfutása láttán, a globális piaci szereplők viszont már komolyan kezdenek számolni az orosz-ukrán békével. Erről írnak a külföldi lapok.","shortLead":"Az amerikai és az orosz elnök vállvetve rühellik a nyílt társadalmakat, és aggasztó, ha Lengyelország is bekéredzkedik...","id":"20250310_trump-putyin-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6.jpg","index":0,"item":"6c458afb-48cc-4eb3-8426-85e0c068ff5c","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-putyin-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 12:15","title":"The Times: Ha Putyin lerohanná Lettországot, a Fehér Ház nyugodtan mondhatná, hogy Riga az agresszor, az ásványkincseket meg felosztják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tíz nap helyett csak egyet tudott üzemelni az Athena szonda, amely egy magyar műszert is vitt a Holdra.","shortLead":"Tíz nap helyett csak egyet tudott üzemelni az Athena szonda, amely egy magyar műszert is vitt a Holdra.","id":"20250310_intuitive-machines-athena-holdszonda-oldalara-borult-napelemek-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"8fd12f82-7d33-4c90-b0d6-1295c972f35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_intuitive-machines-athena-holdszonda-oldalara-borult-napelemek-leallas","timestamp":"2025. március. 10. 09:03","title":"Idő előtt elnémult az Intuitive Machines holdszondája, amely az oldalára dőlve landolt a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd354f4-55a2-41b8-8eed-6d0fd66fae9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit vállalat csodaanyagként is emlegetett grafént állít elő a metánból, az új eljárás révén pedig hétköznapi termékek lehetnek tartósabbak.","shortLead":"Egy brit vállalat csodaanyagként is emlegetett grafént állít elő a metánból, az új eljárás révén pedig hétköznapi...","id":"20250310_metan-karosanyag-kibocsatas-uj-eljaras-atalakitas-grafen-hidrogen-eloallitas-levidian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd354f4-55a2-41b8-8eed-6d0fd66fae9b.jpg","index":0,"item":"a70e454e-8c2f-468f-a668-02d93cafcbaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_metan-karosanyag-kibocsatas-uj-eljaras-atalakitas-grafen-hidrogen-eloallitas-levidian","timestamp":"2025. március. 10. 08:03","title":"84-szer károsabb a szén-dioxidnál, de most találtak egy módszert, amivel jóra fordítható a metán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be84923-19dd-4578-b9c4-e27b591f2685","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két hollywoodi sztár kamasz lánya a párizsi divathéten debütált a Valentino modelljeként. ","shortLead":"A két hollywoodi sztár kamasz lánya a párizsi divathéten debütált a Valentino modelljeként. ","id":"20250310_kai-schreiber-naomi-watts-liev-schreiber-valentino-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be84923-19dd-4578-b9c4-e27b591f2685.jpg","index":0,"item":"ce52e0b1-3f5a-44e6-9978-68218d30d032","keywords":null,"link":"/elet/20250310_kai-schreiber-naomi-watts-liev-schreiber-valentino-modell","timestamp":"2025. március. 10. 10:13","title":"Modellkarrier: Naomi Watts és Liev Schreiber 16 éves lánya bemutatkozott a kifutón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan módszert dolgoztak ki, ami környezetbarát módon és hatékonyan vonja ki az aranyat az e-hulladékból, majd segít hasznosítani a szén-dioxidot.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan módszert dolgoztak ki, ami környezetbarát módon és hatékonyan vonja ki az aranyat...","id":"20250309_elektronikai-hulladek-e-hulladek-ujrahasznositas-arany-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62.jpg","index":0,"item":"3cd434dc-61de-48c3-a36d-c2fafd09083b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_elektronikai-hulladek-e-hulladek-ujrahasznositas-arany-szen-dioxid","timestamp":"2025. március. 09. 08:03","title":"Itt az eljárás, amely visszanyeri az arany 99,9%-át az e-szemétből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai országok továbbra is támogatnák Ukrajnát, és attól tartanak, hogy Oroszország nem áll le, más országokat is meg fog támadni.","shortLead":"Az európai országok továbbra is támogatnák Ukrajnát, és attól tartanak, hogy Oroszország nem áll le, más országokat is...","id":"20250310_felmeres-donald-trump-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"3a888977-0893-479e-a2a7-8f7bdd6178bc","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_felmeres-donald-trump-diktator","timestamp":"2025. március. 10. 12:17","title":"Felmérés: Donald Trumpot a britek, a franciák és a németek többsége is diktátornak tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23c8f4b-16e9-4881-ba5f-81f2ab6fd12a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az OSC korosztályos csapatainál dolgozó szakember – akit társai Manónak becéztek – szombat éjjel tragikus hirtelenséggel halt meg .","shortLead":"Az OSC korosztályos csapatainál dolgozó szakember – akit társai Manónak becéztek – szombat éjjel tragikus...","id":"20250309_elhunyt-Monostori-Attila-114-szeres-valogatott-vizilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b23c8f4b-16e9-4881-ba5f-81f2ab6fd12a.jpg","index":0,"item":"01c8a761-8ca4-48e4-9376-8d0b3f2cb0a2","keywords":null,"link":"/sport/20250309_elhunyt-Monostori-Attila-114-szeres-valogatott-vizilabdazo","timestamp":"2025. március. 09. 12:09","title":"53 évesen elhunyt Monostori Attila 114-szeres válogatott vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]