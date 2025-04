Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","shortLead":"Visszatérhetnek a 600 forint alatti árak.","id":"20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3916e26a-03cd-4b8c-b95a-6cd544917ebe.jpg","index":0,"item":"c9e8108a-0dae-42f8-b908-c69feb52316e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Most-megeri-varni-a-tankolassal-komoly-areses-jon","timestamp":"2025. április. 09. 10:22","title":"Most megéri várni a tankolással, komoly áresés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318833ea-5f9e-4c8b-900b-715570fc9530","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alkotmányellenes lehet a módszer, ahogyan az amerikai elnök bevezette a vámjait?","shortLead":"Alkotmányellenes lehet a módszer, ahogyan az amerikai elnök bevezette a vámjait?","id":"20250408_Birosag-trump-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318833ea-5f9e-4c8b-900b-715570fc9530.jpg","index":0,"item":"94a5f37e-1972-4d83-ab9d-98d8c14985fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Birosag-trump-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 14:50","title":"Bíróságon támadják meg konzervatív jogászok és üzletemberek Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","shortLead":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","id":"20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"a6daac7c-c836-4526-8be8-a382d26e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 09. 13:27","title":"Feljelentést tett a zsidózó történelemtanár ügyében Vadai Ágnes, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tucatnyi ingatlant néztek át a két éven belül ismét kipattintott tokaji főtéren, tülekednek bennük a kormányközeli vállalkozók.","shortLead":"Tucatnyi ingatlant néztek át a két éven belül ismét kipattintott tokaji főtéren, tülekednek bennük a kormányközeli...","id":"20250409_ingatlan-tokaj-foter-felujitas-tiborcz-scheer-kreinbacher-szabadics-ner-oligarchak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb.jpg","index":0,"item":"665cbffc-2003-4391-b642-dc7bcf0e4f22","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlan-tokaj-foter-felujitas-tiborcz-scheer-kreinbacher-szabadics-ner-oligarchak","timestamp":"2025. április. 09. 09:11","title":"Tokajban tobzódik a NER: szinte az egész városközpont az övék lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3f8347-ca8c-40af-a088-23778af18665","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vannak, akik az első hetekben kiborulnak, mert úgy érzik, hogy örökre összekötötték az életüket egy olyan lénnyel, amit egyáltalán nem értenek meg.","shortLead":"Vannak, akik az első hetekben kiborulnak, mert úgy érzik, hogy örökre összekötötték az életüket egy olyan lénnyel, amit...","id":"20250409_haziallat-allattartas-szorongas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b3f8347-ca8c-40af-a088-23778af18665.jpg","index":0,"item":"36d557cd-dab8-40a2-97a7-07ee40e4aaa0","keywords":null,"link":"/elet/20250409_haziallat-allattartas-szorongas","timestamp":"2025. április. 09. 05:03","title":"Szorong az új háziállata miatt? Segíthet, ha mindezeket tudatosítja magában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény szükségességéről írt a Facebookon.","shortLead":"Miután a bíróság nem tartóztatta le a csepeli drogfogás gyanúsítottjait, Horváth László és Németh Szilárd is új törvény...","id":"20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3db4739-983c-439d-ac04-851519e437d3.jpg","index":0,"item":"ee60e403-99de-44ac-bcf2-f1ad24b219f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_nemeth-szilard-biro-merlegelesi-jog-drogugy","timestamp":"2025. április. 07. 16:27","title":"Németh Szilárd elvenné a bírók mérlegelési jogát drogügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","shortLead":"Úgy tűnik, az amerikai elnök inkább elkerüli az újságírók közvetlen kérdéseit.","id":"20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0785fe-ac74-44a3-a641-976e29ee01e5.jpg","index":0,"item":"1b9067e0-f0ab-4cd5-9da4-e3c93725102f","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_Elmarad-Trump-Netanjahu-sajtotajekoztato-vamhaboru-izrael-gazai-ovezet-amerikai-elnok-elfogatoparancs","timestamp":"2025. április. 07. 20:17","title":"Váratlanul törölték Trump és Netanjahu közös sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]