Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor otthagyta a politikát, édesanyja azt mondta, „nagyon örvendek, mert kezdtem félni attól az embertől, akivé válsz." Azért is váltott gyakran karriert, mert tanulni, fejlődni akart, amit szerinte csak úgy lehet, ha ő a legbutább az asztalnál. Most üzleti tanácsadó. „A románoknak sokkal kevesebb nyertes csatájuk van, de ők mindegyiket számontartják, mi viszont a vereségeinkre emlékezünk" Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha magát a rendszer áldozatának nyilvánítja és Martin Luther Kinghez hasonlítja – politológusokkal elemezte a francia helyzetet a Die Welt. "Ha vannak légi felvételek, végünk van" – Le Pen támogatója kevesellte a létszámot a tüntetésükön

Sokkal olcsóbb lett a benzin, a szolgáltatásoknál működik a bázishatás, a rezsit a sok vitára okot adó módszertannal sokkal olcsóbbra hozta ki a KSH, az élelmiszerek ára pedig stagnált, így jött ki az, hogy 4,7 százalékosra lassult az infláció.

Nagyot fékezett az infláció, de bármit mondanak, ennek nincs köze az árrések szabályozásához

Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is elengedett a közelmúltban. Rejtélyes rakományt engedett szabadon egy orosz műhold

Remeghet a big pharma, főként az európaiak, az elnöknek nem tetszik, hogy az amerikaiak által szedett vényköteles gyógyszerek nagy része külföldről jön.

A gyógyszeriparra feni a vámjait Trump, bejelentésre készül

John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. ","shortLead":"John Lithgow lesújtó bizonyítványt állított ki az amerikai elnökről. Az Arsenal alaposan megverte a BL-címvédő Real Madridot, az Inter egy káprázatos góllal győzte le a Bayern Münchent

A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak rajta, amelyekkel akár a nagyobb gyerekek is simán elboldogulnak. Skót kutatók kimutatták, hogy a legkorszerűbb MI-modellek nem képesek megbízhatóan értelmezni az analóg óra mutatóinak helyzetét, és sokszor válaszolnak helytelenül a naptárak dátumaira vonatkozó kérdésekre.

Mielőtt leigázza az embert, előbb talán meg kellene tanulnia leolvasni az órát a mesterséges intelligenciának