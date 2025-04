Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ec2b49be-d66f-4381-bb3e-588d77911cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész gyógyultnak tekinti magát, de az orvosok ezt addig nem jelenthetik ki, amíg öt évig tünetmentes nem lesz.","shortLead":"A színész gyógyultnak tekinti magát, de az orvosok ezt addig nem jelenthetik ki, amíg öt évig tünetmentes nem lesz.","id":"20250410_Reviczky-Gabor-a-rakbetegsegerol-En-tudom-hogy-tunetmentes-vagyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec2b49be-d66f-4381-bb3e-588d77911cce.jpg","index":0,"item":"5585e814-31a3-4f17-a41a-8d8a3fa15576","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Reviczky-Gabor-a-rakbetegsegerol-En-tudom-hogy-tunetmentes-vagyok","timestamp":"2025. április. 10. 11:56","title":"Reviczky Gábor: Én tudom, hogy nincs már rákom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma és a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Szombat reggel 3,3 magnitúdójú földrengés volt a magyar-szerb-román hármashatár közelében – közölte HUN-REN...","id":"20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cdfd7e-0a18-4b8d-9861-48bc77c61635.jpg","index":0,"item":"3668681d-d3e2-4360-8ce7-b53747e0b11f","keywords":null,"link":"/zhvg/20250412_Foldrenges-volt-a-magyar-hatar-kozeleben-itthon-is-erezni-lehetett","timestamp":"2025. április. 12. 09:15","title":"Földrengés volt a magyar határ közelében, itthon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf5d52f-aadf-4172-9a62-b80f951e6cbb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hatóság szerint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak trágárkodásai megsértették a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.","shortLead":"A hatóság szerint a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjainak trágárkodásai megsértették a kiskorúak védelmére vonatkozó...","id":"20250410_tv2-tragar-beszed-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf5d52f-aadf-4172-9a62-b80f951e6cbb.jpg","index":0,"item":"f5f86d8e-1050-46df-af56-a024bf74bf43","keywords":null,"link":"/elet/20250410_tv2-tragar-beszed-birsag","timestamp":"2025. április. 10. 10:24","title":"Trágár beszéd miatt négymillió forintra bírságolta a médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47134688-24e1-4c50-a96c-ce19e3474941","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Kalocsa: már a cím is többértelmű. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut a történeten – a magyar csillagászok felfedezte 82092 Kalocsa kisbolygóra is vonatkozhat.","shortLead":"Kalocsa: már a cím is többértelmű. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut...","id":"20250411_hvg-Erdos-Virag-Kalocsa-konyv-szindarab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47134688-24e1-4c50-a96c-ce19e3474941.jpg","index":0,"item":"a1de0d68-0dfe-454b-bc5b-c8f4a9882371","keywords":null,"link":"/360/20250411_hvg-Erdos-Virag-Kalocsa-konyv-szindarab","timestamp":"2025. április. 11. 16:15","title":"Az űrből pottyant lány megismeri a budapesti rögvalóságot Erdős Virág új regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatalmas krátert üthet a Holdon az 2024 YR4 aszteroida, ráadásul a Földről is látható lenne az ütközés.","shortLead":"Hatalmas krátert üthet a Holdon az 2024 YR4 aszteroida, ráadásul a Földről is látható lenne az ütközés.","id":"20250410_aszteroida-hold-becsapodas-2024yr4-krakter-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0.jpg","index":0,"item":"c6e56c7f-0d24-4d27-9583-9b42cf13e62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_aszteroida-hold-becsapodas-2024yr4-krakter-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 10. 20:03","title":"A Holdat találhatja telibe az aszteroida, ami korábban úgy tűnt, a Földre veszélyes – látványos lehet a becsapódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A takarékszövetkezetek jogutódjaként az MBH Banknál még mindig van 150 olyan üres, értéktelen ingatlan, ahol valaha takarékfiók működött. Ezeket az állam megvenné az ATM-telepítésekhez – praktikusan ugyanazokon a helyeken lesznek az ATM-ek, ahol piaci alapon nem érte meg banki szolgáltatást nyújtani.","shortLead":"A takarékszövetkezetek jogutódjaként az MBH Banknál még mindig van 150 olyan üres, értéktelen ingatlan, ahol valaha...","id":"20250411_150-lerobbant-extakarek-varja-hogy-a-kormany-ATM-ekkel-viragoztassa-fel-a-falvakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc6eed7-ccbd-4577-845f-61917d4bc98b.jpg","index":0,"item":"34988345-0460-4222-b39b-ac450affc3a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250411_150-lerobbant-extakarek-varja-hogy-a-kormany-ATM-ekkel-viragoztassa-fel-a-falvakat","timestamp":"2025. április. 11. 14:41","title":"150 lerobbant extakarék várja, hogy a kormány ATM-ekkel pántlikázza fel a falvakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f89c4-fb53-40a1-b34d-44a606d8eb0b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy korábbi, önkéntes kilépési ajánlatot követően százas nagyságrendben mondott fel munkavállalóinak a Google.","shortLead":"Egy korábbi, önkéntes kilépési ajánlatot követően százas nagyságrendben mondott fel munkavállalóinak a Google.","id":"20250411_google-elbocsatas-chrome-android-pixel-platformok-eszkozok-reszleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f89c4-fb53-40a1-b34d-44a606d8eb0b.jpg","index":0,"item":"3478502f-acb5-45b9-a96c-cf795ccb401a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_google-elbocsatas-chrome-android-pixel-platformok-eszkozok-reszleg","timestamp":"2025. április. 11. 17:03","title":"Elbocsátások a Google-nél, érintettek a Chrome és az Android fejlesztői is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","shortLead":"Ezt később a rendőrség is elismerte, és nem indítottak eljárást hivatalos személy elleni erőszak miatt.","id":"20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f67bb609-a571-4635-a26b-efbec4ad1be2.jpg","index":0,"item":"d63e0053-4087-480d-bf8d-dc03d80ebe69","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_video-szabadsag-hid-elvezetett-tunteto-utes-mobiltelefon","timestamp":"2025. április. 10. 13:15","title":"Azt állította a rendőr, hogy egy fiatal tüntető arcon ütötte a telefonjával, de az előkerült videón is látszik, hogy véletlenül történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]