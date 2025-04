Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint még a mostani legjobb teszteket is túlszárnyalja az az új fejlesztés, ami két biomarkert figyel a Parkinson-kórral kapcsolatban.","shortLead":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint még a mostani legjobb teszteket is túlszárnyalja az az új fejlesztés, ami...","id":"20250414_parkinson-kor-verteszt-eredmeny-szures","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4.jpg","index":0,"item":"71413e8b-e49b-45e1-b461-aa33dec3b111","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_parkinson-kor-verteszt-eredmeny-szures","timestamp":"2025. április. 14. 20:03","title":"Kifejlesztettek egy új vértesztet, már a tünetek előtt jelzi, ha Parkinson-kóros valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA külügyminisztériumának szankciós listájáról.","shortLead":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA...","id":"20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"756a7ca1-69f1-48c8-89a2-eb2e39a82b67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Megindokolta az USA, miért került le Rogán a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e az útvonalakat.","shortLead":"Felmérik, hogy tudnak-e spanyolul, képesek-e használni a helymeghatározó applikációkat, illetve ismerik-e...","id":"20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b36155-c2d5-4460-9e33-3db8d2799d07.jpg","index":0,"item":"eda331d3-a3f6-4117-9fc1-5254d8b5eac1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Vizsgazniuk-kell-a-madridi-Uber-soforoknek","timestamp":"2025. április. 15. 08:42","title":"Vizsgázniuk kell a madridi Uber-sofőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","shortLead":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","id":"20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818.jpg","index":0,"item":"7efcbd7a-0f57-4611-9435-07f423ea619f","keywords":null,"link":"/elet/20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","timestamp":"2025. április. 15. 11:44","title":"Illegális e-cigarettát szívó rendőrt fotóztak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaa141f-6cc5-4648-8488-447c6d8341fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók 15 évnyi betegadatot elemezve arra jutottak, hogy az extrém hőhullámok nemcsak a testet, hanem a mentális állapotot is próbára teszik.","shortLead":"Ausztrál kutatók 15 évnyi betegadatot elemezve arra jutottak, hogy az extrém hőhullámok nemcsak a testet, hanem...","id":"20250415_hoseg-hohullam-gobalis-felmelegedes-mentalis-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eaa141f-6cc5-4648-8488-447c6d8341fe.jpg","index":0,"item":"5b78684b-90dd-448a-87b8-662c982b0f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_hoseg-hohullam-gobalis-felmelegedes-mentalis-egeszseg","timestamp":"2025. április. 15. 19:03","title":"Súlyos hatással lesz a globális felmelegedés a mentális egészségre, már most érezni a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennek mértéke mindössze egymillió forint, azonban Sára Botond videójából nem derül ki, hogy ezt milyen sűrűn szabhatják ki az érintettekre.","shortLead":"Ennek mértéke mindössze egymillió forint, azonban Sára Botond videójából nem derül ki, hogy ezt milyen sűrűn szabhatják...","id":"20250415_Birsagot-kereskedok-arresstop-beszerzesi-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"5c8a9d68-7b9e-4613-820c-350484e6e691","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Birsagot-kereskedok-arresstop-beszerzesi-ar","timestamp":"2025. április. 15. 12:17","title":"Bírságot kapnak a kereskedők, akik nem bizonyítják a beszerzési áraikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","shortLead":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","id":"20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b.jpg","index":0,"item":"312b4da0-2206-4abe-b9a3-02dac36f688a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","timestamp":"2025. április. 15. 07:48","title":"A kínai MG is rámegy a cybervonalra: jön a CyberX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az OHBM Kft. vezetője nem számított arra, hogy nyerne a pályázata a Káptalan Kert üzemeltetésére, és a balhéra sem, ami kialakult.","shortLead":"Az OHBM Kft. vezetője nem számított arra, hogy nyerne a pályázata a Káptalan Kert üzemeltetésére, és a balhéra sem, ami...","id":"20250415_palyazat-pecs-botrany-kaptalan-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25641b90-4483-480a-adcb-c5a115aaa7b2.jpg","index":0,"item":"1ce95be3-9269-4fb8-b5bc-92045d7bb2dd","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_palyazat-pecs-botrany-kaptalan-kert","timestamp":"2025. április. 15. 19:48","title":"Fordulat Pécsen a Káptalan Kert-botrányban: visszalépett a pályázó cég, és azt üzente a vezetője, „áradjon a kultúra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]