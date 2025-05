Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","shortLead":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","id":"20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113.jpg","index":0,"item":"fd070026-5aa6-4f54-99c3-b21928ff867e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","timestamp":"2025. május. 05. 20:20","title":"Egyedi Mercedes-AMG készült Brad Pitt F1-es filmje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó neurotechnológiai vállalatok a felhasználói adatokat. Aggodalmuk érthető, hiszen az, amit az emberi agy tárol, valóban a legszemélyesebb szféra.","shortLead":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó...","id":"20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5.jpg","index":0,"item":"c52be748-c488-4b14-93ee-66d5a55f5fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","timestamp":"2025. május. 07. 09:03","title":"Segítség, árulják az agyamban őrzött adatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9","c_author":"Kovács Bálint, Köves Gábor, Sztojcsev Iván ","category":"360","description":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki azokra az amerikai filmekre, amelyeket külföldön forgatnak – például Magyarországon, ahová évente több százmilliárd forintot hoznak az ilyen produkciók. Az adószakértő szerint a rendelkezés tönkretenné az iparágat, a hazai filmes produkciók egyelőre nem félnek, szakmai források szerint az is kérdéses, megvalósítható-e Trump elképzelése.","shortLead":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki...","id":"20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9.jpg","index":0,"item":"90289651-10f0-4c9b-a4b2-f62754028e63","keywords":null,"link":"/360/20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","timestamp":"2025. május. 06. 06:30","title":"„Ott a kés a filmipar torkán” – mit kockáztat Magyarország Trump filmes büntetővámjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","shortLead":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","id":"20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"862636ef-285b-4bbc-a1fd-7a1f9c64b9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:42","title":"Republikon: Négy százalékkal előzi a Tisza a Fideszt, erősödött a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e401c622-2993-4e5e-a337-6bd24db7f29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tízhektáros telken áll a több mint 850 négyzetméteres, 1,7 milliárdos luxusvilla, amelyet egy Dorottya utcai cég vásárolt meg.","shortLead":"Tízhektáros telken áll a több mint 850 négyzetméteres, 1,7 milliárdos luxusvilla, amelyet egy Dorottya utcai cég...","id":"20250505_Megtalaltuk-az-olaszorszagi-Orban-villat-amirol-42-kepet-kozolt-egy-ingatlanos-oldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e401c622-2993-4e5e-a337-6bd24db7f29f.jpg","index":0,"item":"82b88a6f-5ce5-4d43-8192-08634a342b3a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250505_Megtalaltuk-az-olaszorszagi-Orban-villat-amirol-42-kepet-kozolt-egy-ingatlanos-oldal","timestamp":"2025. május. 05. 15:12","title":"Megnézheti belülről az olasz sajtóban felkapott lombardiai villát, egy ingatlanos oldal 42 képet közölt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges megfigyelési kísérletről.","shortLead":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges...","id":"20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"0c46701a-c341-40b5-b94d-d1c700681b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","timestamp":"2025. május. 05. 18:03","title":"100 országba küldték ki a figyelmeztetést – aki kapott ilyen értesítést, bajban lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google kereső által már alkalmazott újítás jöhet a YouTube-ra is, mely a videók keresését teheti kényelmesebbé. ","shortLead":"A Google kereső által már alkalmazott újítás jöhet a YouTube-ra is, mely a videók keresését teheti kényelmesebbé. ","id":"20250505_google-youtube-videok-felnott-tartalmak-szexualitas-elhomalyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829.jpg","index":0,"item":"be184bd0-9dee-4383-8902-bc2434d7fc4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_google-youtube-videok-felnott-tartalmak-szexualitas-elhomalyositas","timestamp":"2025. május. 05. 10:03","title":"Elhomályosít néhány videót a YouTube, de ez nem hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","id":"20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"bff4b673-1088-4a5b-a4e0-1df75519d3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:30","title":"Orbán reagált az olasz villáról szóló hírekre: Indulnak a sajtóperek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]