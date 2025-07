Évi 170 ezer forintnyi támogatást ad Kína, hogy elkezdjenek többet szülni a nők

Gyereknevelési támogatást kezd el folyósítani Kína, a harmadik életév betöltéséig évi 3600 jüant fizetnek majd gyerekenként a szülőknek, írja a Bloomberg. A 3600 jüan mai árfolyamon alig több mint 170 ezer forint.

A támogatás visszamenőlegesen, az idei év január 1-jétől érvényes, függetlenül attól, hogy első, második vagy harmadik gyermekről van szó. A kínai kormány szándéka szerint ez ösztönzőként szolgál majd azoknak a fiatal pároknak, akik tartanak a gyermeknevelés növekvő költségeitől. A Hszinhua hírügynökség szerint az intézkedés évi több mint 20 millió családnak kedvez majd.

Kína népessége 2024-ben már zsinórban harmadik éve csökkent. Tavaly 9,54 millió újszülöttet regisztráltak, míg 2016-ban, az egykepolitika eltörlésének évében még 18,8 milliót. Az ország 2023-ban vesztette el a világ legnépesebb állama címet Indiával szemben, és az ENSZ demográfiai modellezése szerint népessége 2050-re 1,3 milliárd főre, 2100-ra pedig 800 millió fő alá csökkenhet.

A népességcsökkenés miatt a kínai kormány már korábban elkezdett aggódni, annak megfékezésére első lépésként 2013 őszén fellazították az egykepolitikát, akkor 11 millió pár lehetett jogosult második gyermek vállalására, és mint említettük, 2016-tól teljesen el is törölték azt. Ennek önmagában sok eredménye még nem volt, így elkezdtek bejelenteni anyagi ösztönzőket: anyasági támogatást, adókedvezményt, megnövelt szülési szabadságot, bővített gyermekjóléti szolgáltatásokat, a kormány emellett több bölcsőde és óvoda építésére szólította fel az önkormányzatokat.

Egyes városok saját hatáskörben bőkezűbb gyerekvállalási ösztönzőket jelentettek be, mint a központi kormány. Hohhot, Belső-Mongólia regionális fővárosa márciusban jelentette be, hogy 50 ezer jüant fizet a pároknak második gyerek vállalásáért, harmadik, illetve még többedik gyerek vállalása pedig 100 ezer jüant ér a városban. Egyes városok lakásvásárlási támogatást is nyújtanak.

Ezek közül néhány ösztönző beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 2023-ban a Hupej tartománybeli Tianmen (mely a Covid–19 származási helyétől, Vuhantól nem messze fekszik) több mint 90 ezer jüan támogatást kezdett nyújtani a második gyermeket vállaló pároknak, és még többet a harmadik gyermekért – készpénzben, gyermekgondozási támogatásban és lakhatási támogatásban. A város tisztviselői szerint 2024-ben 17%-kal nőtt a születések száma az előző évhez képest.