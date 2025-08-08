Nincs megállás: kitartóan emelkedik a költségvetési hiány, bár Nagy Mártonék szerint minden rendben

Idén júliusban, egy hónap alatt az államháztartás központi alrendszere 12,8 milliárd forint hiánnyal zárt, holott tavaly a hónap 213 milliárd forintos többletet hozott – derül ki a nemzetgazdasági tárca friss adataiból.

Így 2025. július végéig az államháztartás központi alrendszere 2786,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Ez megegyezik az idei évre várható pénzforgalmi hiány (4774 milliárd forint) időarányos részével, 58,4 százalékkal, ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi – véli az NGM.

A január–júliusi teljes deficiten belül a központi költségvetés 2779,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 89,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 95,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

Némi könnyebbséget jelent, hogy az adó- és járulékbevételek az előző évihez viszonyítva 8,6 százalékkal magasabban alakultak, ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók mintegy 9 százalékkal nőttek.

Július végéig a költségvetés 2726,3 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 509,3 milliárd forinttal magasabb az előző évinél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1561,6 milliárd forint kifizetés 234,6 milliárd forinttal magasabb a tavalyinál. Ezt az úthálózat rendelkezésre állási díjak esetében egyes felújítási és nagykarbantartási munkák, míg a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap kiadásai kapcsán a víziközmű-szolgáltatók részére történt többletkifizetések okozták – sorolta az NGM.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Július végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4400,8 milliárdot, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1732 milliárd forintot fizettek ki.

A költségvetésért is felelős tárca értékelése szerint

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés továbbra is stabil lábakon áll.

Miközben a kormány adócsökkentési programot hajt végre, változatlanul elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása, az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett.