Még 20 milliárd forinttal támogatja a kormány a magyar történelmi filmek gyártását

Új filmtámogatási formát indít a kormány a magyar történelem meghatározó eseményeinek bemutatására,

erre a célra az idei és a jövő évben is 10-10 milliárd forint áll rendelkezésre

– közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A tárca szerint az új támogatás célja, „hogy az elkövetkező években is olyan kiemelkedő történelmi filmek kerüljenek bemutatásra, melyek a Kárpát-medencében és a világban élő magyarokon túl más nemzeteknek is bemutatják a magyar történelem nagyjait, kiválóságait, Európát, világot formáló tetteit”.

Ezen túl a minisztérium 2 milliárd forint külön támogatást nyit meg az új filmesek részére.

Az elmúlt évek bő állami támogatással készült történelmi produkcióinak mezőnye felemás. A 1,5 milliárd forintos támogatással leforgatott, a taxisblokád történetét a regnáló kormány szája íze szerint feldolgozó Blokád finoman fogalmazva nem aratott osztatlan sikert sem a nézők, sem a kritikusok körében, bár persze a fideszes politikusok imádták.

Nem elég nemzetinek lenni, annak is kell látszani – Kormánypropaganda a magyar filmben és filmiparban Mikor változott meg a

Ugyanez a helyzet a 4,5 milliárdos adókedvezménnyel segített Most vagy soha! című Petőfi-filmmel. A TV2-n sugárzott Hunyadi-sorozat sokkal sikeresebb volt mindkét téren – ehhez az állam 15 milliárd forintos támogatást biztosított. Mondjuk Ruttkay Zsófia forgatókönyvíró emlékezetes módon Fuck NER feliratú pólóban jelent meg a sorozat díszbemutatóján.