Még 20 milliárd forinttal támogatja a kormány a magyar történelmi filmek gyártását
A cél, hogy olyan produkciók készüljenek, amelyek más nemzeteknek is bemutatják a magyar történelem nagyjait.
Új filmtámogatási formát indít a kormány a magyar történelem meghatározó eseményeinek bemutatására,
erre a célra az idei és a jövő évben is 10-10 milliárd forint áll rendelkezésre
– közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.
A tárca szerint az új támogatás célja, „hogy az elkövetkező években is olyan kiemelkedő történelmi filmek kerüljenek bemutatásra, melyek a Kárpát-medencében és a világban élő magyarokon túl más nemzeteknek is bemutatják a magyar történelem nagyjait, kiválóságait, Európát, világot formáló tetteit”.
Ezen túl a minisztérium 2 milliárd forint külön támogatást nyit meg az új filmesek részére.
Az elmúlt évek bő állami támogatással készült történelmi produkcióinak mezőnye felemás. A 1,5 milliárd forintos támogatással leforgatott, a taxisblokád történetét a regnáló kormány szája íze szerint feldolgozó Blokád finoman fogalmazva nem aratott osztatlan sikert sem a nézők, sem a kritikusok körében, bár persze a fideszes politikusok imádták.
Ugyanez a helyzet a 4,5 milliárdos adókedvezménnyel segített Most vagy soha! című Petőfi-filmmel. A TV2-n sugárzott Hunyadi-sorozat sokkal sikeresebb volt mindkét téren – ehhez az állam 15 milliárd forintos támogatást biztosított. Mondjuk Ruttkay Zsófia forgatókönyvíró emlékezetes módon Fuck NER feliratú pólóban jelent meg a sorozat díszbemutatóján.