[{"available":true,"c_guid":"1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter szerint ez a feltétele annak, hogy bármilyen fejlesztés megvalósulhasson a hamarosan a főváros egyik cégéhez kerülő területen.","shortLead":"A miniszter szerint ez a feltétele annak, hogy bármilyen fejlesztés megvalósulhasson a hamarosan a főváros egyik...","id":"20250211_rakosrendezo-szemet-elszallitas-lazar-janos-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81184d-7d04-416a-b955-77c68c99b9a4.jpg","index":0,"item":"f6bac8aa-72c3-45ab-ba4b-fcc8593262f2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_rakosrendezo-szemet-elszallitas-lazar-janos-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 11. 14:14","title":"Lázár János máris felszólította Karácsonyt, hogy szállíttassa el a szemetet Rákosrendezőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc20b17-8b42-47d4-92c8-91fe7860d815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.","shortLead":"Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.","id":"20250209_nograd-kisterenye-szarvasok-futasa-nappal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc20b17-8b42-47d4-92c8-91fe7860d815.jpg","index":0,"item":"ad1cee24-5e72-4df3-ba76-ec88063eb652","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_nograd-kisterenye-szarvasok-futasa-nappal-video","timestamp":"2025. február. 09. 18:32","title":"Szarvasok rohantak fényes nappal a nógrádi Kisterenye utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.","shortLead":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot...","id":"20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"9359a486-41b7-4736-ae7d-f446c818b31a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","timestamp":"2025. február. 10. 07:55","title":"20 milliárdnyi áfát szippanthatott ki csöves céghálón keresztül két gázos vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a477a9e0-f4ab-46df-b30f-211cb1552d3a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nógrádi László ötlete volt a Trabant csomagtartójába is beférő kemping biciklik gyártása Csepelen. Egymillió ilyet exportáltak.","shortLead":"Nógrádi László ötlete volt a Trabant csomagtartójába is beférő kemping biciklik gyártása Csepelen. Egymillió ilyet...","id":"20250210_Meghalt-Nogradi-Laszlo-a-Csepel-kemping-bringa-atyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a477a9e0-f4ab-46df-b30f-211cb1552d3a.jpg","index":0,"item":"1b7e70e8-6b3f-4b4c-a0d9-8733c7c66e46","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_Meghalt-Nogradi-Laszlo-a-Csepel-kemping-bringa-atyja","timestamp":"2025. február. 10. 12:54","title":"Meghalt a Csepel kemping bringák atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem is értette, miért állították meg. ","shortLead":"Nem is értette, miért állították meg. ","id":"20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f.jpg","index":0,"item":"2be7876f-00e0-4f02-9100-3b609ebb18ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","timestamp":"2025. február. 10. 13:58","title":"Épp az útellenőrök előtt fordult meg egy autós, hogy nekivágjon szemből az M85-ösnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felelősségre vonástól tartva azonnal repülőre ült, és hazautazott. ","shortLead":"A felelősségre vonástól tartva azonnal repülőre ült, és hazautazott. ","id":"20250211_izreal-gaza-katona-haborus-bun-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca.jpg","index":0,"item":"89b6459b-23f5-43fb-996e-425af1c6245d","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_izreal-gaza-katona-haborus-bun-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 12:38","title":"Háborús bűnökkel vádoltak meg brazíliai vakációján egy izraeli tartalékos katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","shortLead":"„A lojalitással átszőtt alkalmatlansághoz csatolt szervilizmussal nem sokra megyünk.”","id":"20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"9ecc56e2-f273-49fc-be0c-a5d53275ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kunetz-zsombor-omsz-budapest","timestamp":"2025. február. 10. 11:14","title":"Kunetz Zsombor: A mentőszolgálat az esetek felében nem tudja biztosítani a 25 perces kiérkezési időt sem Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]