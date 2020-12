Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","shortLead":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","id":"20201208_szajer_szivoszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8efe8a-4544-4a40-86b7-a4a109f3e1ca","keywords":null,"link":"/elet/20201208_szajer_szivoszal","timestamp":"2020. december. 08. 16:23","title":"Ha szeretne otthonra egy ereszcsatornán mászó Szájer-figurát, itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96df509-48bf-4477-8cd1-759952aaf7b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy újabb feladvánnyal teszi próbára a szemfüles internetezőket.","shortLead":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy újabb feladvánnyal teszi próbára a szemfüles internetezőket.","id":"20201209_cia_keprejtveny_teli_foto_megfigyeles_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96df509-48bf-4477-8cd1-759952aaf7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4cd9db-64ac-4c1f-a15b-90d146b699e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_cia_keprejtveny_teli_foto_megfigyeles_elemzes","timestamp":"2020. december. 09. 15:03","title":"Izgalmas képrejtvényt tett közzé a CIA – ön meg tudja oldani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi szolgálatnak köze ahhoz, hogy a brüsszeli buli utáni rendőri intézkedés híre kiszivárgott a belga sajtóban – legalábbis ezt állította a magyar hírszerzés vezetője, Bunford Zsolt dandártábornok a parlament nemzetbiztonsági ülésén.","shortLead":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi...","id":"20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6944b57f-e0b7-4e80-8f33-d47bd2e61c05","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","timestamp":"2020. december. 09. 12:01","title":"A magyar hírszerzés azt állítja, semmit nem tud a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca05120-efd7-45b8-ac4c-addf249a6270","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes SUV mindenféle menetdinamika segédeszközzel sem tudott igazán mit kezdeni a csúszós úttal, míg a Panda nem is vett róla tudomást.","shortLead":"A méretes SUV mindenféle menetdinamika segédeszközzel sem tudott igazán mit kezdeni a csúszós úttal, míg a Panda nem is...","id":"20201208_Kifogott_a_havas_ut_a_Range_Roveren_amin_a_Fiat_Panda_siman_felmegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ca05120-efd7-45b8-ac4c-addf249a6270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2504b7a-c01c-4b9d-86e0-a8f4ac4a4dfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Kifogott_a_havas_ut_a_Range_Roveren_amin_a_Fiat_Panda_siman_felmegy","timestamp":"2020. december. 09. 04:09","title":"Kifogott a havas utca a Range Roveren, amin a Fiat Panda simán felmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82634228-a674-4615-b40e-0ab52a5e8f98","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Márka és egyben közösség a fenntarthatóság jegyében lakberendezési tárgyakat és öltözékkiegészítőket készítő, hét éve indított kezdeményezés, a Vuuv Works. A koronavírus-járvány alatt még inkább divatba jött a koncepciója. ","shortLead":"Márka és egyben közösség a fenntarthatóság jegyében lakberendezési tárgyakat és öltözékkiegészítőket készítő, hét éve...","id":"202049__magyar_dizajn__kezmuves_divathullam__karbonlabnyom__vissza_az_alapokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82634228-a674-4615-b40e-0ab52a5e8f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f39918-bf26-46c0-85ef-326a05d3d554","keywords":null,"link":"/360/202049__magyar_dizajn__kezmuves_divathullam__karbonlabnyom__vissza_az_alapokhoz","timestamp":"2020. december. 08. 15:00","title":"Ennek a hazai kézművescsapatnak a fenntarthatóság nem üres frázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","shortLead":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","id":"20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286704c7-7ffb-4baf-8808-1a611eb62e6e","keywords":null,"link":"/sport/20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","timestamp":"2020. december. 09. 10:25","title":"50 millióra emelte az olimpiai győztesek jutalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 888-at. A készüléken lefuttatott első benchmark-teszt eredménye már ki is került az internetre.","shortLead":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon...","id":"20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d21388c-d421-4637-b9d9-7009e577859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 08. 15:03","title":"Újabb telefont készít a játékosoknak az Asus, kiszivárogott a készülék teszteredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa1ec59-69e4-4fa0-bc22-c193e949c638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia nevéhez ma a grafikus chipek gyártása köthető, de ha így haladnak, újabb területen válnak úttörővé.","shortLead":"Az Nvidia nevéhez ma a grafikus chipek gyártása köthető, de ha így haladnak, újabb területen válnak úttörővé.","id":"20201208_nvidia_mesterseges_intelligencia_festmeny_portre_portrekep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa1ec59-69e4-4fa0-bc22-c193e949c638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df6523a-ebef-404a-926e-8985ab9aa915","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_nvidia_mesterseges_intelligencia_festmeny_portre_portrekep","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Az Nvidia mesterséges intelligenciája futószalagon gyártja a híres festők portréképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]