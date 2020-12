Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","shortLead":"Az elhunytak közül tízen háziorvosként dolgoztak. ","id":"20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf75d50-ffbc-4c15-b1fd-62371eab1c25","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 27. 15:20","title":"Már 41 egészségügyis áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dbb4ca-946e-4c2c-a82b-d43768fbabf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába csak környékbelieket fogadhatnak a sípályák, így is rengetegen indultak el sportolni.","shortLead":"Hiába csak környékbelieket fogadhatnak a sípályák, így is rengetegen indultak el sportolni.","id":"20201228_ausztria_sipalya_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4dbb4ca-946e-4c2c-a82b-d43768fbabf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1499f81-20a5-4963-aa15-e225573942e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_ausztria_sipalya_lezaras","timestamp":"2020. december. 28. 11:56","title":"Tömegek indultak el síelni Ausztriában, több pályát is lezártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki...","id":"20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1e4efa-bb80-451c-9cdd-22cd17f853b5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Ezért van szükség a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","shortLead":"Az MNB elnöke az elmúlt száz év leggyorsabb gazdasági helyreállására számít.","id":"20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455ec0d-3377-469a-bf39-c4f2dcb378f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_ellenzek_matolcsy_gyorgy_kormanyvaltas_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. december. 28. 07:22","title":"Matolcsy: Az ellenzék a spekulációt és a potyautas-stratégiákat támogatná, ha hatalomra kerülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcinát immár az idősek számára is biztonságossá nyilvánították.","shortLead":"A vakcinát immár az idősek számára is biztonságossá nyilvánították.","id":"20201227_vlagyimir_putyin_koronavirus_jarvany_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e2f524-673d-44ee-a16a-35907a72d16b","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_vlagyimir_putyin_koronavirus_jarvany_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2020. december. 27. 19:48","title":"Putyin eldöntötte, hogy beoltatja magát a Szputnyik V-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy \"elkenje a járvánnyal kapcsolatos adatokat\".","shortLead":"A főpolgármester szerint a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy \"elkenje a járvánnyal kapcsolatos adatokat\".","id":"20201228_karacsony_gergely_jarvany_budapest_fovaros_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1390a11c-ab41-4cb1-b54b-6c06d9047a34","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_karacsony_gergely_jarvany_budapest_fovaros_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. december. 28. 10:28","title":"Karácsony Gergely szerint valószínűleg a hivatalos adatoknál sokkal többen veszítették életüket a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni a Covid–19-járvány gazdasági hatásait csökkenteni hivatott legújabb törvényt. Az elnöki „nem” másik következménye az lehet, hogy a finanszírozás hiánya miatt a kormányszervek harmadának le kell állnia. \r

","shortLead":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni...","id":"20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e94eda7-c582-4837-ad14-9353f98a6de9","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. december. 26. 17:23","title":"Trump bosszúja – nem írta alá a Covid-segélyről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét őrizetbe vették.","shortLead":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét...","id":"20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d968bb1d-109c-48a3-a25e-2a95b640b80b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","timestamp":"2020. december. 26. 18:27","title":"Fehéroroszországban már a télapót is letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]