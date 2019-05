Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit, amiben egy Tesla Model 3 vett részt. Most fontos megállapításokra jutottak.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség március óta vizsgálta annak a halálos balesetnek a körülményeit...","id":"20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67378feb-12b6-4865-84f9-3ea9e4ee752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee516a5-e6d5-4e54-9391-2a90e149b7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_tesla_model_3_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2019. május. 20. 08:33","title":"Bekapcsolta a robotpilótát a Tesla sofőrje, 10 másodperc múlva halálos balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ők természetesen az ellátási láncban kívánnak jó helyzetbe kerülni: hidrogénkutak, fejlesztés és újrahasznosítás.","shortLead":"Ők természetesen az ellátási láncban kívánnak jó helyzetbe kerülni: hidrogénkutak, fejlesztés és újrahasznosítás.","id":"20190521_mol_hidrogen_auto_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4991ab05-21e4-4691-88c4-8c3c4ff6e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed07d16f-eed1-4a07-89ed-28d687adef02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_mol_hidrogen_auto_uzemanyag","timestamp":"2019. május. 21. 09:18","title":"A Mol is belevág a hidrogénes autózásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, honnan származik, de nagyjából 49 millió rekordot tartalmaz az az adatbázis, amit a napokban fedezett fel egy kiberbiztonsági szakértő.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, honnan származik, de nagyjából 49 millió rekordot tartalmaz az az adatbázis, amit a napokban...","id":"20190521_instagram_adatszivargas_chtrbox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39b9a69-d136-4307-91cb-196b50e35021","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_instagram_adatszivargas_chtrbox","timestamp":"2019. május. 21. 13:33","title":"Baj van az Instagramon: több millió influenszer és híresség adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","shortLead":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","id":"20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61f98c5-5471-4bf9-97d2-2e7ae783b55f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","timestamp":"2019. május. 21. 20:35","title":"Lewis Hamilton szívszorító szavakkal búcsúzott Niki Laudától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábbi \"homofób és nőgyűlölő\" kijelentései miatt petícióban tiltakoztak aktivisták Alain Delon életműdíja ellen. A francia színész végül átvehette az elismerést a 72. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.","shortLead":"Korábbi \"homofób és nőgyűlölő\" kijelentései miatt petícióban tiltakoztak aktivisták Alain Delon életműdíja ellen...","id":"20190520_Konnyeivel_kuszkodott_Alain_Delon_amikor_a_tiltakozasok_ellenere_megkapta_az_eletmudijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8457da-f748-4d34-bb6d-a4b4a7701568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc493be-d5cd-4a0b-80dc-45dd0a611539","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Konnyeivel_kuszkodott_Alain_Delon_amikor_a_tiltakozasok_ellenere_megkapta_az_eletmudijat","timestamp":"2019. május. 20. 14:27","title":"Könnyeivel küszködött Alain Delon, amikor a tiltakozások ellenére megkapta az életműdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201685c2-fa3e-4fea-8e36-9bc14c5519c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. ","shortLead":"A bajor gyártó kínálatában hamarosan 4 hengeres gázolajos erőforrás is elérhető lesz. ","id":"20190520_nagy_test_kis_sziv_2_literes_dizelmotor_a_bmw_x5ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201685c2-fa3e-4fea-8e36-9bc14c5519c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82a5856-2ca1-4c96-b17a-36bde5260466","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_nagy_test_kis_sziv_2_literes_dizelmotor_a_bmw_x5ben","timestamp":"2019. május. 20. 13:21","title":"Nagy test, kis szív: 2 literes dízelmotor a BMW X5-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt kirúgták a lap két ismert szerkesztőjét. 11 újságíró már be is jelentette, kilép a Kommerszantból.","shortLead":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt...","id":"20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8dba69-949f-4035-baa8-7c71764b9d7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 15:39","title":"Oroszországban is „hasít” a sajtószabadság – a legismertebb lap újságíróit rúgták ki egy cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15273c22-5e17-4d1c-8ab8-a66acf883054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a Google Fotók, a keresőóriás fotótárolási szolgáltatása előtt jelent meg a Shoebox, egy ingyenes, korlátlan fotótárolási szolgáltatás. Holnap lehúzza a rolót, és aki nem tárolja máshol is a képeit, az gyorsan kezdje el lementeni azokat.","shortLead":"Jóval a Google Fotók, a keresőóriás fotótárolási szolgáltatása előtt jelent meg a Shoebox, egy ingyenes, korlátlan...","id":"20190521_shoebox_bezar_fotok_exportalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15273c22-5e17-4d1c-8ab8-a66acf883054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce2cdf-e05f-48a9-bbbb-2f2cd26e01a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_shoebox_bezar_fotok_exportalasa","timestamp":"2019. május. 21. 08:03","title":"Bezár az ingyenes fotótároló: már csak egy napja van, hogy lementse a képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]