[{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","shortLead":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","id":"20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160467e-36b0-40ae-a5e1-8f73ec036edc","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","timestamp":"2019. május. 23. 18:03","title":"A világ még nem ért véget – itt az új Terminátor-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9485d076-0453-40e4-84d2-d8e76f16b606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi európai parlamenti választás egyik fő kérdése a részvételi arány alakulása. Ön elmegy voksolni? Gyakorolja: szavazzon már itt is!","shortLead":"A vasárnapi európai parlamenti választás egyik fő kérdése a részvételi arány alakulása. Ön elmegy voksolni? Gyakorolja...","id":"20190524_Europai_parlamenti_valasztas_reszvetel_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9485d076-0453-40e4-84d2-d8e76f16b606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a694a819-6821-4bc7-9926-6667e2f1bb4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Europai_parlamenti_valasztas_reszvetel_szavazas","timestamp":"2019. május. 24. 11:50","title":"Mit csinál vasárnap: szavaz vagy nem szavaz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b50a2-2dde-4a81-b488-f8ab04c5b5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele, akik leadják tajkártyájukat, a Magyarországra érkező magyarok sorába azonban az ide bejelentkező határon túliak is belekerülnek.","shortLead":"Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele...","id":"20190523_Pontatlan_kivandorlais_es_hazateresi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205b50a2-2dde-4a81-b488-f8ab04c5b5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e18cfe-6d61-46f9-93d1-f62be3fc20d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Pontatlan_kivandorlais_es_hazateresi_adatok","timestamp":"2019. május. 23. 09:08","title":"Hazatérnek a magyarok? Többszörösen torzít a statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek a reklámok.","shortLead":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek...","id":"20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2257e6-e58a-4241-b795-3e702594586d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 23. 16:33","title":"Vége a jó világnak: hirdetésekkel tölti fel a WhatsAppot a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tavaly az EU 15 és 64 év közötti lakosságának 14,1 százaléka dolgozott határozott idejű munkaszerződéssel. Itthon nemigen jellemző ez a foglalkoztatási forma – derül ki az Eurostat friss adataiból.","shortLead":"Tavaly az EU 15 és 64 év közötti lakosságának 14,1 százaléka dolgozott határozott idejű munkaszerződéssel. Itthon...","id":"20190524_eurostat_hatarozott_ideju_munkaszerzodes_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d59263d-9284-46c3-9243-dab0240274ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_eurostat_hatarozott_ideju_munkaszerzodes_2018","timestamp":"2019. május. 24. 13:59","title":"A magyarok 7 százalékának határozott idejű munkaszerződése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da2e41-236f-4fb6-847a-d4615f09f770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városban már a nyár végén elkezdhetik építeni a honvédelmi sportközpontokat. ","shortLead":"Öt városban már a nyár végén elkezdhetik építeni a honvédelmi sportközpontokat. ","id":"20190523_nemzeti_loterprogram_sportkozpontok_sportloveszet_kuzdosportok_vivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4da2e41-236f-4fb6-847a-d4615f09f770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4736c30-aa3a-4f39-8e91-1684e42968e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_nemzeti_loterprogram_sportkozpontok_sportloveszet_kuzdosportok_vivas","timestamp":"2019. május. 23. 09:50","title":"Jelentős csúszás után beindulni látszik a nemzeti lőtérprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","shortLead":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","id":"20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5470a676-3e20-4ec0-89c1-7de339617436","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Péntektől házasodhatnak a melegek Tajvanon, 160-an már meg is tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Horváth Aladár","category":"itthon","description":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","shortLead":"Nemcsak a legújabb náci párt mutatkozott be, hanem az öntudatos roma fiatalok is.","id":"20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a8f3e-14a3-421a-a72f-176005a76a61","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Horvath_Aladar_Torokszentmiklos_tanulsagai","timestamp":"2019. május. 24. 10:45","title":"Horváth Aladár: Törökszentmiklós tanulságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]