[{"available":true,"c_guid":"984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hétfőn a hírek szerint a Hableány roncsánál talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban továbbra is életveszély a búvárok szerint, ha pedig napok múlva elkezdhetik a roncs kiemelését, akkor a hajótest roskadhat össze.","shortLead":"Hétfőn a hírek szerint a Hableány roncsánál talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban...","id":"20190603_Szombatnal_elobb_biztos_nem_kezdodik_meg_a_Hablany_kiemelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfb8344-0730-4dac-9c8f-8d8dfb15b5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szombatnal_elobb_biztos_nem_kezdodik_meg_a_Hablany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 03. 20:00","title":"Összeroppanhat a Hableány, amikor kiemeli a dunai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","shortLead":"A legutóbb a cseh Slovan Liberecnél dolgozó Hornyák Zsoltot szerződtették a futballcsapat vezetőedzőjének. ","id":"20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afbf1e09-64bc-49a7-a401-bcf342240e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a69031e-ccf8-41f1-aef6-b5c6b1973ef9","keywords":null,"link":"/sport/20190603_puskas_akademia_hornyak_zsolt_uj_edzo","timestamp":"2019. június. 03. 16:50","title":"Megint új edzője van a Puskás Akadémiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítést nyert a korábbi pletyka, ami szerint a Microsoft új, különleges Surface eszközt tervez kiadni. A még fejlesztés alatt álló táblagép érdekessége, hogy két képernyővel szerelik fel. ","shortLead":"Megerősítést nyert a korábbi pletyka, ami szerint a Microsoft új, különleges Surface eszközt tervez kiadni. A még...","id":"20190603_microsoft_surface_tablagep_ket_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cf7849-7bc7-47cd-aa3c-5662f3559828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_microsoft_surface_tablagep_ket_kepernyo","timestamp":"2019. június. 03. 17:03","title":"Új Surface gépen dolgozik a Microsoft, két képernyője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Microsoft egy olyan operációs rendszerként képzelte el a Windows 10-et, amelyik mindig naprakész, a felhasználók elég renitensek ebből a szempontból.","shortLead":"Bár a Microsoft egy olyan operációs rendszerként képzelte el a Windows 10-et, amelyik mindig naprakész, a felhasználók...","id":"20190603_adduplex_majusi_statisztika_windows10_frissitesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa74da-77a5-46ab-9b26-a951c7235bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_adduplex_majusi_statisztika_windows10_frissitesek","timestamp":"2019. június. 03. 12:03","title":"Ettől a hírtől nem túl boldogok a Microsoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése, amit a hvg.hu hétvégi belpolitikai összefoglaló keretében mutat be. Budapesten is a Fidesz-KDNP szerezte a legtöbb szavazatot, azonban előnyük jóval kisebb, mint az ország egészében. A baloldali, liberális ellenzéken belül pedig fennmaradt a „régi” és az „új” baloldal közötti erőviszony, csak éppen a „régi” baloldal szavazatainak jelentős része ezúttal nem az MSZP-Párbeszédre, hanem a DK-ra érkezett, míg az „új” baloldalon a Momentum vált dominánssá az LMP rovására.","shortLead":"Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése...","id":"20190602_Ha_mar_semmi_masban_Budapestben_akkor_is_bizhat_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7963-1d9a-45b0-b083-d4554892f8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ha_mar_semmi_masban_Budapestben_akkor_is_bizhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 02. 17:30","title":"Ha már semmi másban, Budapestben akkor is bízhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","shortLead":"Csaknem az egész országban lehetnek zivatarok.","id":"20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=546c803b-afb6-4c2e-9616-6fe062c770f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f896f7-89bf-46fc-a209-10fed003e2db","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_viharos_lehet_a_kedd_is","timestamp":"2019. június. 03. 21:25","title":"Viharos lehet a kedd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma","shortLead":"Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma","id":"20190603_Hat_eve_nem_volt_ilyen_keves_kozmunkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb12e10-ebc7-464f-ade0-300deecebc8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Hat_eve_nem_volt_ilyen_keves_kozmunkas","timestamp":"2019. június. 03. 09:47","title":"Hat éve nem volt ilyen kevés közmunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint az EP-választási trendek folytatódnak a népszerűsági eredményekben.\r

\r

","shortLead":"A Forsa közvélemény-kutató felmérése szerint az EP-választási trendek folytatódnak a népszerűsági eredményekben.\r

\r

","id":"20190602_Tortenetuk_soran_eloszor_a_Zoldek_a_legnepszerubb_part_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108a6999-63db-47fd-90ce-4b1c9d7f65df","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Tortenetuk_soran_eloszor_a_Zoldek_a_legnepszerubb_part_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 02. 16:08","title":"Történetük során először a Zöldek a legnépszerűbb párt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]