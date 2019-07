Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem úgy tűnik, mintha a kamuüzenetek írói szabadságra mentek volna, nyáron is aktívak. A téma természetesen a facebookos tiltások, ismét ezzel kapcsolatban terjesztik a sületlenségeket.","shortLead":"Nem úgy tűnik, mintha a kamuüzenetek írói szabadságra mentek volna, nyáron is aktívak. A téma természetesen...","id":"20190704_facebook_tiltas_chat_atveres_kamu_uzenet_messenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f64715e-48c3-4c71-9865-93e25e6994c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_facebook_tiltas_chat_atveres_kamu_uzenet_messenger","timestamp":"2019. július. 04. 17:03","title":"Ismét óriási nagy kamu terjed a facebookos tiltásokról, ne küldje tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd78bb7-f38c-4748-beb4-2f7995da89fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelöltet bemutató Kósa Lajos szerint a város kihívások előtt áll, mert sokan települtek be. ","shortLead":"A jelöltet bemutató Kósa Lajos szerint a város kihívások előtt áll, mert sokan települtek be. ","id":"20190704_Farkas_Cipriant_inditja_Sopronban_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cd78bb7-f38c-4748-beb4-2f7995da89fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffe0fdd-7372-43c6-8d9c-b6656d391bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Farkas_Cipriant_inditja_Sopronban_a_Fidesz","timestamp":"2019. július. 04. 21:41","title":"Farkas Cipriánt indítja Sopronban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b3316a-41d0-4ba9-98b4-578b09fe4937","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idegesítette, hogy az állat átjárkál hozzá.","shortLead":"Idegesítette, hogy az állat átjárkál hozzá.","id":"20190703_Hozzavagta_egy_no_a_szomszedok_ajtajahoz_a_macskajukat_a_biztonsagi_kamera_meg_felvette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b3316a-41d0-4ba9-98b4-578b09fe4937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54fd732-4a76-4239-abf9-feafb62a8562","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Hozzavagta_egy_no_a_szomszedok_ajtajahoz_a_macskajukat_a_biztonsagi_kamera_meg_felvette","timestamp":"2019. július. 03. 17:39","title":"Hozzávágta egy nő a szomszédok ajtajához a macskájukat, a kamera meg felvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Operarendezőként debütál a milánói Scalában Woody Allen, aki Puccini Gianni Schicchi című vígoperáját állítja színpadra. A darabot július 6-án mutatják be Fischer Ádám vezényletével.","shortLead":"Operarendezőként debütál a milánói Scalában Woody Allen, aki Puccini Gianni Schicchi című vígoperáját állítja...","id":"20190703_Egyutt_dolgozik_Fischer_Adam_Woody_Allennel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bfac90-a2ca-4dcc-9303-96a555c2e91c","keywords":null,"link":"/kultura/20190703_Egyutt_dolgozik_Fischer_Adam_Woody_Allennel","timestamp":"2019. július. 03. 12:06","title":"Együtt dolgozik Fischer Ádám Woody Allennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf815c6e-168e-485d-839a-3e9a359dc8eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vállalkozó sok mindent ígért, de nem nagyon volt előrelépés az elmúlt években. ","shortLead":"A vállalkozó sok mindent ígért, de nem nagyon volt előrelépés az elmúlt években. ","id":"20190703_Rossz_a_viz_es_ut_sincs_a_nehany_eve_epult_lakoparkban_Szomodon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf815c6e-168e-485d-839a-3e9a359dc8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dce7729-8d70-4ca9-8669-9f4f767b4f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Rossz_a_viz_es_ut_sincs_a_nehany_eve_epult_lakoparkban_Szomodon","timestamp":"2019. július. 03. 19:43","title":"Rossz a víz, és út sincs a néhány éve épült lakóparkban Szomódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint egymást érik a mozgalmon belüli botrányok, feszültségek.","shortLead":"A Népszava szerint egymást érik a mozgalmon belüli botrányok, feszültségek.","id":"20190704_Lemondott_Hadhazy_Akos_esik_szet_MarkiZay_mozgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b1b616-7606-4033-8f79-6aebb583874f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c89022-3d07-4fa8-a2da-a06aaf29dfb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lemondott_Hadhazy_Akos_esik_szet_MarkiZay_mozgalma","timestamp":"2019. július. 04. 07:27","title":"Lemondott Hadházy Ákos, esik szét Márki-Zay mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén érdeklődik a távközlési iparág iránt.","shortLead":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén...","id":"20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81d1d4-c0da-484a-8d73-674c47a1a5a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","timestamp":"2019. július. 04. 13:26","title":"Csoda lenne, ha a Mészáros Lőrinc-féle 4iG kimaradna az 5G-aranylázból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai bőkezű állami támogatás túlságosan politikai alapon zajlik, ezért látta elérkezettnek az időt az OSF, hogy ismét a kultúrafinanszírozás területére lépjen.

","shortLead":"A mai bőkezű állami támogatás túlságosan politikai alapon zajlik, ezért látta elérkezettnek az időt az OSF, hogy ismét...","id":"20190704_Soros_a_Kadarrendszer_utan_megint_tamogatja_a_kulturat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e17532-8951-4ca1-8527-ec8582518e75","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Soros_a_Kadarrendszer_utan_megint_tamogatja_a_kulturat","timestamp":"2019. július. 04. 09:07","title":"Soros a Kádár-rendszer után megint támogatja a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]