[{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","shortLead":"Pintér Bence szerint 81 millió forintba kerül a város cégeinek, hogy több pénzt kapjanak a felügyelőbizottsági tagok.","id":"20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"dc4aceae-afc3-4ec5-9ae6-34d9e1866e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_gyor-kozgyules-felugyelobizottsag-fizetesemeles","timestamp":"2025. február. 10. 19:29","title":"Hiába vétózott a győri polgármester, a Fidesz megszavazta a fizetésemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint negyven év alatt 118 filmben szerepelt. Még a filmes főszerepekből is több jutott neki, mint ahány évet eltölthetett a pályán. A 65. születésnapját sem érhette meg. Színpadi színészként kevesebb megbecsülést kapott, mint amennyi magasztaló kritikát. Mélyebbről magasabbra nem jutott senki más.","shortLead":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint...","id":"20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f.jpg","index":0,"item":"1f25a493-5e1f-45f7-917a-0c147aaece6a","keywords":null,"link":"/360/20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","timestamp":"2025. február. 11. 15:20","title":"„Bunkó voltam a szemükben, de lángoltam, úgy látták, ki lehet faragni belőlem valamit” – 100 éve született Szirtes Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c333357-bbe8-432e-86be-a01c653c7ad4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan elindul a nagyszabású munka, amelynek első üteme őszig tart majd. ","shortLead":"Hamarosan elindul a nagyszabású munka, amelynek első üteme őszig tart majd. ","id":"20250211_florian-ter-feluljaro-felujitas-utemterv-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c333357-bbe8-432e-86be-a01c653c7ad4.jpg","index":0,"item":"34ebe065-a0db-4491-b584-6fb6a1b98226","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_florian-ter-feluljaro-felujitas-utemterv-kozlekedes","timestamp":"2025. február. 11. 12:52","title":"Így változik a közlekedés a Flórián téri felújítás miatt – térképen mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint március 3-án hajnalban adják át a filmvilág legrangosabb díjait.","shortLead":"Magyar idő szerint március 3-án hajnalban adják át a filmvilág legrangosabb díjait.","id":"20250210_Kiderult-hol-kovethetjuk-a-Oscar-galat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"1940a750-c854-4691-9e04-c96bf3d0eeb0","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_Kiderult-hol-kovethetjuk-a-Oscar-galat","timestamp":"2025. február. 10. 16:49","title":"Kiderült, hol követhetjük a Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","shortLead":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","id":"20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10.jpg","index":0,"item":"d8cb7824-e7dd-447e-9d50-5ded3978abb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","timestamp":"2025. február. 10. 09:57","title":"Szijjártó: Ezer már el is készült a vasúti kocsikból, amiket Egyiptomnak gyártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","shortLead":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","id":"20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"2492c1b6-cc8d-4ca1-a183-47ef3c4d602f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","timestamp":"2025. február. 11. 15:13","title":"Meghan Markle nem bírt magával, és odébb tolt egy kerekesszékes sportolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4c6905-2663-4458-b48c-4c60fa6d438f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint Klaus Iohannis törvénytelenül maradt a helyén, miután nem sikerült új elnököt választani.","shortLead":"Az ellenzék szerint Klaus Iohannis törvénytelenül maradt a helyén, miután nem sikerült új elnököt választani.","id":"20250210_klaus-iohannis-roman-allamfo-lemondott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f4c6905-2663-4458-b48c-4c60fa6d438f.jpg","index":0,"item":"2da445df-36dd-445d-be4a-dfa208658948","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_klaus-iohannis-roman-allamfo-lemondott","timestamp":"2025. február. 10. 14:04","title":"Bejelentette lemondását Klaus Iohannis román államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","shortLead":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","id":"20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa.jpg","index":0,"item":"44abdc0f-19f5-4d2f-a55c-c99114c91452","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:49","title":"Esztergomi robbantás: kártérítési pert indított a TEK ellen az akcióban elhunyt kommandós családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]