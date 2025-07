Visszatérne Magyarországra a Wendy’s étteremlánc, már aktívan keresik a lehetséges partnereket

Visszatérne Magyarországra a Wendy’s étteremlánc, írta a Telex a Franchising.hu híre nyomán. A gyorséttermes társaság nem meglepő módon kifejezetten olyan franchise partnert keres nálunk, akik rendelkeznek a szükséges helyi piacismerettel, üzleti tapasztalattal és elkötelezettek a márka értékei mellett.

A Telex kérdésére a cég megerősítette az alaphírt, azt írták, „A Wendy’s erős világmárkaként elkötelezett célja mellett, hogy 2028-ra 2000 étterme legyen. A növekedés érdekében aktívan keressük franchise-partnereinket, akik új Wendy’s éttermeket építenének és üzemeltetnének Magyarországon. Izgatottan várjuk, hogy velünk együtt növekedjenek, és még több fogyasztóhoz juttassuk el együtt a Wendy’s híres termékeit Európa-szerte.”

A Wendy’s 2022-ben hagyta el Magyarországot, előtte hét éttermet üzemeltetett nálunk. Globálisan több mint 7200 éttermük van a világ több mint 30 piacán, 14,5 milliárd dolláros az árbevételük. Az éttermek közel 95%-a franchise-partnerek tulajdonában van. Európában 3 éve kezdtek el újra a terjeszkedni, először az Egyesült Királyságban – itt már több mint 45 éttermük van –, idén tavasszal pedig Romániában is megnyitott az első Wendy’s.

Vonatkozó hír, hogy Barack Obama kedvenc burgerezője, a Five Guys is visszatérni tervez Magyarországra, 2028-ig megnyitnák az első helyi éttermüket. A Taco Bell pedig ugyan a magyar piacra még nem lépne be, de elkezdték körbelőni az országot, Románia után Horvátországban is megjelentek.