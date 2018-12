Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két ember meghalt reggel az M6-oson
Budapest felé félpályán halad a forgalom az M6-oson. Nem akar dobozokat kunyerálni és csomagolni? Ennyiből úszhatja meg a költözködést
A lakáspiac fellendülése miatt a költöztetők piaca is telített, rengeteg vállalkozó látta meg ebben a szolgáltatásban a lehetőséget. Költözőknek jó hír, hogy a legtöbben viszonylag rövid határidővel is tudják vállalni a munkát. De mennyiért? Régi idők mozija: becsüljük meg Andy Vajnát?
Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről. Fidesz-alapító, CEU-tanár üzent Orbánnak a színpadról
Orbánnak a Bibó Kollégiumban tett ígéretét olvasták a fejére. ","shortLead":"Orbánnak a Bibó Kollégiumban tett ígéretét olvasták a fejére. Osztályozással döntenek majd a betegek sorsáról a sürgősségiken
A tervek szerint mindenhol bevezetik a triázs-rendszert, így – elméletileg – kiszűrhetők azok, akiknek nincs szükségük azonnali ellátásra. Karácsonyi vásár Bécsben és a budapesti Vörösmarty téren: melyik a drágább?
Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre. Budapesten nem egységes a bérleti díj- írja az atv.hu a Heti Napló riportja alapján.

Migráns családból származó polgármester ment neki a vendégmunkásoknak a Skoda cseh fellegvárában
Zéró toleranciát hirdetett meg a "külföldiekkel" szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból származik.

Duplacsuklós Ikarus: felbukkant az egyetlen példányban készült szuperhosszú busz
A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.