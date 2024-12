Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50f38a0c-ea2b-4747-a2c8-636c43db22d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kilépés gyorsítása érdekében döntöttek így a hatóságok a szerb-magyar határon.","shortLead":"A kilépés gyorsítása érdekében döntöttek így a hatóságok a szerb-magyar határon.","id":"20241222_A-roszkei-kozuti-hataratkelon-atmenetileg-nem-lehet-belepni-az-orszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50f38a0c-ea2b-4747-a2c8-636c43db22d9.jpg","index":0,"item":"f29c714a-6b52-4021-a518-c53ff87f1670","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_A-roszkei-kozuti-hataratkelon-atmenetileg-nem-lehet-belepni-az-orszagba","timestamp":"2024. december. 22. 15:03","title":"Átmenetileg nem lehet belépni az országba a röszkei közúti határátkelőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem foglalkoznak ilyen esetekben a kar helyzetével, holott ez félrediagnosztizáláshoz és esetleg felesleges gyógyszerezéshez is vezethet.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem...","id":"20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d.jpg","index":0,"item":"4483a8af-d704-44a7-9a59-7d2c1fb96b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","timestamp":"2024. december. 23. 08:03","title":"Nézze csak: lehet, hogy eddig ön is mindig rosszul mérte a vérnyomását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60edec-5c01-4221-850d-28ed9215e846","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még 2024 elején közölték a tudósok, hogy az idei évben megkezdik a fognövesztő gyógyszer tesztelését embereken – ami az év vége előtt valóban meg is indult.","shortLead":"Még 2024 elején közölték a tudósok, hogy az idei évben megkezdik a fognövesztő gyógyszer tesztelését embereken – ami...","id":"20241223_fognoveszto-gyogyszer-usag-1-klinikai-vizsgalatok-megkezdese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd60edec-5c01-4221-850d-28ed9215e846.jpg","index":0,"item":"932eff06-c75e-439c-80ef-5147ab94fa4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_fognoveszto-gyogyszer-usag-1-klinikai-vizsgalatok-megkezdese","timestamp":"2024. december. 23. 14:03","title":"Elkezdték emberekkel tesztelni a gyógyszert, ami segíthet újranöveszteni a fogakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7493ba4-9e91-460c-b3d3-a0ee7d61796a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Édességből közel egy tonnát kellett kivonni a forgalomból, 59 darab bírságot szabtak ki.","shortLead":"Édességből közel egy tonnát kellett kivonni a forgalomból, 59 darab bírságot szabtak ki.","id":"20241223_A-halak-jol-vannak-a-csokikkal-es-a-forralt-borokkal-voltak-gondok-razziazott-a-Nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7493ba4-9e91-460c-b3d3-a0ee7d61796a.jpg","index":0,"item":"70dc443a-dc59-4b0f-9e11-0d5c73279ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_A-halak-jol-vannak-a-csokikkal-es-a-forralt-borokkal-voltak-gondok-razziazott-a-Nebih","timestamp":"2024. december. 23. 13:00","title":"A halak jól vannak, a csokikkal és a forralt borokkal voltak gondok – razziázott a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3d4aa1-dc18-44b6-a9a6-0f2cf428358d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Belénk kódolt párkeresési vágyunk, hogy megtaláljuk a másik felünket. De mire is kell nekünk a másik? Ha felfedezzük igazi énünket, a teljességet önmagunkban, nem lesz szükségünk arra, hogy netán ártó módon kapcsolódjunk.","shortLead":"Belénk kódolt párkeresési vágyunk, hogy megtaláljuk a másik felünket. De mire is kell nekünk a másik? Ha felfedezzük...","id":"20241224_Eljuk-meg-a-teljesseget-akkor-nem-hasznaljuk-ki-egymast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3d4aa1-dc18-44b6-a9a6-0f2cf428358d.jpg","index":0,"item":"fdf50014-18fc-44c0-a94b-82dadb3ee342","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241224_Eljuk-meg-a-teljesseget-akkor-nem-hasznaljuk-ki-egymast","timestamp":"2024. december. 24. 13:18","title":"Éljük meg a teljességet, akkor nem használjuk ki egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c8de80-35b9-4bda-bbd5-3a32e8c59dd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mezőgazdasági termelők, színészek, középiskolás diákok és civilek csatlakoztak vasárnap az egyetemi hallgatók tiltakozásához. A szerb főváros főbb csomópontjain két órán át nem lehetett közlekedni. ","shortLead":"Mezőgazdasági termelők, színészek, középiskolás diákok és civilek csatlakoztak vasárnap az egyetemi hallgatók...","id":"20241222_Tobb-ezren-csatlakoztak-az-egyetemistak-tiltakozasahoz-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c8de80-35b9-4bda-bbd5-3a32e8c59dd6.jpg","index":0,"item":"2762e896-5c57-47c7-bda1-b8f33a384846","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Tobb-ezren-csatlakoztak-az-egyetemistak-tiltakozasahoz-Belgradban","timestamp":"2024. december. 22. 18:13","title":"Több ezren csatlakoztak az egyetemisták tiltakozásához Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea1507c-9ec0-4f30-a232-c38634b72ff0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy közvetlenül az épületek üvegeiből, autója szélvédőjéből vagy épp mobiltelefonja kijelzőjéből nyerhetné az energiát. Koreai kutatók ezzel kapcsolatban mutattak be egy ígéretes módszert.","shortLead":"Képzelje el, hogy közvetlenül az épületek üvegeiből, autója szélvédőjéből vagy épp mobiltelefonja kijelzőjéből...","id":"20241224_megfelelo-hatasfoku-atlatszo-napelem-technologia-unist","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea1507c-9ec0-4f30-a232-c38634b72ff0.jpg","index":0,"item":"b43a386b-7924-4f5e-bd06-8a94418fd883","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_megfelelo-hatasfoku-atlatszo-napelem-technologia-unist","timestamp":"2024. december. 24. 12:03","title":"Teljesen átlátszó napelem kerülhet a telefonok képernyőibe, közvetlenül a kijelzővel töltheti majd a mobilja akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Facebook-fiók 24 órán belüli letiltásával fenyeget, valójában ellopja a bejelentkezési adatokat, utána átveszi az uralmat a felhasználó komplett Facebookja fölött az a kártékony üzenet/program, amely éppen most kezdett el terjedni magyar nyelven, amikor a karácsony miatt az átlagosnál is nagyobb mennyiségben jönnek az üzenetek.","shortLead":"A Facebook-fiók 24 órán belüli letiltásával fenyeget, valójában ellopja a bejelentkezési adatokat, utána átveszi...","id":"20241223_figyelmeztetes-a-meta-ai-tol-facebook-messenger-uzenet-kartekony-program-virus-adatlopas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856.jpg","index":0,"item":"b338fabf-ebea-407e-88f5-0af29f589207","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_figyelmeztetes-a-meta-ai-tol-facebook-messenger-uzenet-kartekony-program-virus-adatlopas-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 20:10","title":"„Figyelmeztetés a Meta AI-tól” – veszélyes vírus terjed Messengeren, bele ne kattintson, ellopja a Facebookon mindenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]