Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2e3c669f-cc5c-47e0-ae1d-10946ae1202a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdaság Minisztérium szerint sokkal többen dolgoznak az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, mint a kormány akarja, de a mezőgazdaságban némi enyhítés jöhet.","shortLead":"A Nemzetgazdaság Minisztérium szerint sokkal többen dolgoznak az egyszerűsített foglalkoztatás keretei között, mint...","id":"20250212_efo-idenymunka-enyhites-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e3c669f-cc5c-47e0-ae1d-10946ae1202a.jpg","index":0,"item":"98f1ccff-0753-4ab8-9772-2b4a0932690c","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_efo-idenymunka-enyhites-ngm","timestamp":"2025. február. 12. 09:19","title":"Könnyítésről döntött a kormány, több mint 300 ezer magyar lélegezhet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6f25ed-e139-4fe5-97e7-1f004fbac837","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi sztár igyekszik nem túl sötéten látni a politikai helyzetet. ","shortLead":"A hollywoodi sztár igyekszik nem túl sötéten látni a politikai helyzetet. ","id":"20250213_Drogozo-hippik-Seth-Rogen-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6f25ed-e139-4fe5-97e7-1f004fbac837.jpg","index":0,"item":"f20093dd-c5e3-4296-ae70-6cb210201889","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Drogozo-hippik-Seth-Rogen-Trump","timestamp":"2025. február. 13. 10:40","title":"Az embereknek elegük lett a drogozó és a gyepükön kefélő hippikből – sajátosan magyarázza Seth Rogen Trump hatalomra kerülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c656ccd2-292a-4190-a90b-b77b8a7c68ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengés 13 kilométeres mélységben keletkezett, károkról nem érkezett jelentés.","shortLead":"A rengés 13 kilométeres mélységben keletkezett, károkról nem érkezett jelentés.","id":"20250213_foldrenges-pannonhalma-kovesligethy-rado-szeizmologiai-obszervatorium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c656ccd2-292a-4190-a90b-b77b8a7c68ad.jpg","index":0,"item":"17982d12-5f22-45fe-bb14-7106dbc4c4fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_foldrenges-pannonhalma-kovesligethy-rado-szeizmologiai-obszervatorium","timestamp":"2025. február. 13. 05:30","title":"Földrengés volt Pannonhalma térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A BBC tesztelte a legnépszerűbb mesterséges intelligenciákat, hogy azok mennyire dolgoznak pontosan, ha a hírek összefoglalásáról van szó. Az eredmény nem túl lelkesítő.","shortLead":"A BBC tesztelte a legnépszerűbb mesterséges intelligenciákat, hogy azok mennyire dolgoznak pontosan, ha a hírek...","id":"20250212_mesterseges-intelligencia-hirek-osszefoglalasa-bbc-google-gemini-microsoft-copilot-openai-chatgpt-perplexity","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84.jpg","index":0,"item":"c0c66627-421b-4b05-b417-7330c8273d3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_mesterseges-intelligencia-hirek-osszefoglalasa-bbc-google-gemini-microsoft-copilot-openai-chatgpt-perplexity","timestamp":"2025. február. 12. 18:03","title":"A BBC üzeni, ne bízzon a mesterséges intelligenciában: hazudozik és téved a hírekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot – a globális hatalmi erőviszonyok alakulását elemzik a világlapok. „Egykori focistaként Orbán oda helyezkedik, ahová a labda jönni fog” – nagy figyelem irányult a magyar kormányfő és az AfD elnökének találkozójára. Szégyellheti magát az EU, hogy magukra hagyta a szerbiai kormányellenes tüntetőket – írja Slavoj Zizek szlovén filozófus. Témák és vélemények a külföldi lapokból.","shortLead":"A USAID segélyszervezet szétverése is jelzi, hogy Trump véget vet a Pax Americának és káoszba vezeti a világot –...","id":"20250213_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"81a41007-fe70-4609-bf4b-42e328dc21ba","keywords":null,"link":"/360/20250213_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 13. 10:30","title":"Nemzetközi lapszemle: Trump és Putyin két tűz közé szorítja Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","shortLead":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","id":"20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394.jpg","index":0,"item":"58c8111d-3556-4526-b086-cae209fcc259","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","timestamp":"2025. február. 12. 19:06","title":"Távoznak a cégtől a Foxpost alapítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet jelentene.","shortLead":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet...","id":"20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"aa3eda55-4f2e-406b-9c9f-b3db8820bfd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 07:41","title":"Megörültek a tőzsdéken annak, hogy Trump Putyin tervét követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","shortLead":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","id":"20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16.jpg","index":0,"item":"50e46fea-4dbc-4106-894f-bae0f3d14f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","timestamp":"2025. február. 12. 12:37","title":"Egyre több traffipaxnak látszó újfajta doboz jelenik meg az utak mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]