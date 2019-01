Óriásit ment 2018-ban a Huawei, hiszen 200 millió okostelefont értékesítettek, ezzel pedig a világ második legnépszerűbb mobilgyártójává váltak. Ebben persze nem kis szerepe volt a P20-nak, a Honor 10-nek és a Mate 20 sorozatú készülékeknek. A táblagépek és hordozható okostermékek is szépen fogytak, ezekből Yu szerint csak tavaly 100 millió darabot adtak el.

A vezérigazgató szokásos év eleji köszöntőjében azonban nem csak sikerekről számolt be. A levélből idéző GSMArena szerint az idei évre vonatkozó stratégia, és a Huawei távlati tervei is szóba kerültek, úgymint a fogyasztók bizalmának továbbápolása, a kutatás és fejlesztés, továbbá a holnap mobiltechnológiájának, az 5G, valamint a mesterséges intelligencia tökéletesítése. Utóbbival, illetve a StorySign nevű app révén a siket gyermekeknek is segíteni tudtak.

Richard Yu © Huawei

A vezérigazgató által szignózott levélben az adatbiztonságra is kitérnek, amely szerint a Huawei megfelel a világ legszigorúbb adatvédelmi technológiai kereteinek. Kérdés azonban, mindez mennyire hatja majd meg Donald Trump amerikai elnököt, aki az állítólagos adatgondok miatt immár országos tiltást tervez. A kisebbik probléma, hogy ennek szele bizonyos szinten Európában is érezhető, igaz, a német kiberbiztonság szerint nincs miért aggódni.

