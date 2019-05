Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A bírság a Baywatch című film korhatár-besorolásáért járt. 2019. május. 09. 10:49 1,35 millióra büntette az NMHH a TV2-t

\r

Mármint Magyarország részéről: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közzétette a nemzeti energia- és klímaterv tervezetét; a dokumentum szerint Magyarország az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátásának minimum 52 százalékos csökkentését tervezi 2050-ig az 1990-es szinthez képest, de 85 százalékos mérséklésre törekszik ilyen hosszú távon, és 2030-ra a megújuló energiaforrások 20 százalékos részarányát szeretné elérni a bruttó végső energiafogyasztáson belül. Az üvegházhatású gázok miatt növekszik a bolygó átlaghőmérséklete. 2019. május. 07. 18:03 Megvan a klímakatasztrófa elkerülésének terve A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek. 2019. május. 08. 10:30 Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump Az Avatarhoz pedig négy új epizódot készítenek. 2019. május. 08. 10:32 Még három Star Wars-filmet készít a Disney A fejlődő országokban a pappá válás karrieropció is: lehetőség van általa jobb életszínvonalú országokba eljutni, írja az e heti HVG.\r

\r

2019. május. 09. 12:13 A magyar katolikus egyház tárt karokkal fogadja a gazdasági migráns papokat