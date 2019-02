Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő reggeltől 10 hónapon át pótlóbuszozni kell Aszód és Pécel között, sokaknak ez két átszállást jelent. Kollégánk kiment a reggeli csúcsforgalomba felmérni a helyzetet: Aszódon és Gödöllőn jó szervezettséggel találkozott, utassal annál kevesebbel. Pécelen viszont voltak gondok, meg is késett egy kicsit a vonat.","shortLead":"Hétfő reggeltől 10 hónapon át pótlóbuszozni kell Aszód és Pécel között, sokaknak ez két átszállást jelent. Kollégánk...","id":"20190204_A_vonatokkal_egyutt_az_utasok_is_eltuntek_a_hatvani_elovarosi_vonalrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838f4d21-ec64-4cf2-a3b4-d81b008ab9b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_vonatokkal_egyutt_az_utasok_is_eltuntek_a_hatvani_elovarosi_vonalrol","timestamp":"2019. február. 04. 08:25","title":"A vonatokkal együtt az utasok is eltűntek a hatvani elővárosi vonalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SYL, vagyis Save Your Life a mobileszközök gyorsulásmérőjének segítségével képes felismerni, ha a telefon tulajdonosa karambolt szenvedett, majd egy automatikusan generált üzenetben riasztani a mentőket. Az ingyenes program magyar ötlet szüleménye.","shortLead":"Az SYL, vagyis Save Your Life a mobileszközök gyorsulásmérőjének segítségével képes felismerni, ha a telefon...","id":"20190204_syl_saving_your_life_android_ios_eletmento_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a05be8-f4fc-4fc1-a850-017d886d115b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_syl_saving_your_life_android_ios_eletmento_alkalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 10:33","title":"Telepítse a telefonjára: az életét mentheti meg ez az ingyenes alkalmazás, érzékeli a baleseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18-24 évesek 41 százaléka tervezi, hogy lelép az országból. ","shortLead":"A 18-24 évesek 41 százaléka tervezi, hogy lelép az országból. ","id":"20190204_Az_orosz_fiatalok_kozel_fele_el_akarja_hagyni_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288a8f79-458e-4c96-b5d3-bd28406edcfa","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Az_orosz_fiatalok_kozel_fele_el_akarja_hagyni_az_orszagot","timestamp":"2019. február. 04. 18:41","title":"Az orosz fiatalok közel fele el akarja hagyni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint a gyerekvállalás ösztönzéséért tett.","shortLead":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint...","id":"20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c17e44c-397b-4e3c-9ece-65762663abe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 04. 11:22","title":"Novák Katalin a jegybankárok legnagyobb kitüntetését kapta meg az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban kérdezte Szél Bernadett Székely Lászlót, hogy alkotmányos-e az Akadémia pénzeinek visszatartása. Az alapvető jogok biztosa azt javasolta, állapodjon meg az MTA és a minisztérium, hozzátéve, ő sokat nem tehet, de figyeli az MTA ügyét.","shortLead":"Írásban kérdezte Szél Bernadett Székely Lászlót, hogy alkotmányos-e az Akadémia pénzeinek visszatartása. Az alapvető...","id":"20190204_Alapveto_jogok_biztosa_korlatosak_a_lehetosegeim_de_figyelem_az_MTA_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bf846f-fa2d-4130-8255-37d40e008f10","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Alapveto_jogok_biztosa_korlatosak_a_lehetosegeim_de_figyelem_az_MTA_ugyet","timestamp":"2019. február. 04. 13:09","title":"Alapvető jogok biztosa az MTA-ról: Korlátozottak a lehetőségeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám stílus tekintetében annál talán jobban is sikerült változata.","shortLead":"A Huawei almárkája egy olyan okosórát készített, amely a kínai nagyvállalat Watch GT órájának picit visszafogottabb, ám...","id":"20190203_honor_watch_magic_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf384e1-cb35-49bb-b21d-2febd8c438d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9921cfc8-1256-4933-a6ff-fafed36b91d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190203_honor_watch_magic_okosora","timestamp":"2019. február. 03. 08:03","title":"Megjött a Honor okosórája, amit elég hetente egyszer feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas felfordulást okozott két német fiatalember, akiknek pont egy amerikai katonai támaszpont közelében jutott eszébe, hogy kipróbáljanak egy riasztópisztolyt. A lövöldözőket őrizetbe vették, és a rendőrök szerint olyan büntetést kapnak majd, ami segít nekik megtanulni, hol érdemes, s hol nem riasztópisztolyt tesztelni.","shortLead":"Hatalmas felfordulást okozott két német fiatalember, akiknek pont egy amerikai katonai támaszpont közelében jutott...","id":"20190204_Rosszkor_lottek_rossz_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a35346-c162-4291-86aa-f876864f501d","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Rosszkor_lottek_rossz_helyen","timestamp":"2019. február. 04. 10:04","title":"Rosszkor lőttek, rossz helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c233336-811a-412b-b9ed-60f3ad672459","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat szépen beleheveredett a vízzel teli kátyúba. ","shortLead":"Az állat szépen beleheveredett a vízzel teli kátyúba. ","id":"20190204_Katyuban_dagonyazo_vaddisznot_videoztak_le_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c233336-811a-412b-b9ed-60f3ad672459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc2edf-6797-4788-a588-71795f813da0","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Katyuban_dagonyazo_vaddisznot_videoztak_le_Debrecenben","timestamp":"2019. február. 04. 17:31","title":"Kátyúban dagonyázó vaddisznót videóztak le Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]