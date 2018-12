Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67cbfb2f-dc36-4555-b8db-e0f81da8b436","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Számos társadalomkutató szerint a várható élethossz a GDP-nél is pontosabban tükrözi egy társadalom általános fejlettségét, és ez alapján elég aggasztó a hazai helyzet.","shortLead":"Számos társadalomkutató szerint a várható élethossz a GDP-nél is pontosabban tükrözi egy társadalom általános...","id":"201846_elethosszkilatasok_adiplomas_nok_17_evvel_tovabb_elnek_mint_akevesse_kepzett_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67cbfb2f-dc36-4555-b8db-e0f81da8b436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e0ad-6fa7-4786-9221-fe350e284b20","keywords":null,"link":"/itthon/201846_elethosszkilatasok_adiplomas_nok_17_evvel_tovabb_elnek_mint_akevesse_kepzett_ferfiak","timestamp":"2018. december. 29. 17:00","title":"A diplomás magyar nők 17 évvel tovább élnek, mint a kevéssé képzett férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da24b82-5b93-4913-8893-4bf661563cf0","c_author":"Lévai Júlia","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Amelyik hatalom agresszívan elmossa a határt a magánszféra és a politika között, az számoljon is annak a következményeivel. Vélemény.","shortLead":"Amelyik hatalom agresszívan elmossa a határt a magánszféra és a politika között, az számoljon is annak...","id":"20181229_O1G_Nem_kell_farizeusnak_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da24b82-5b93-4913-8893-4bf661563cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142dc2e4-3c28-4d2b-8c4c-6c8e93e097a8","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20181229_O1G_Nem_kell_farizeusnak_lenni","timestamp":"2018. december. 29. 11:40","title":"O1G: Nem kell farizeusnak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött földrengéssorozatot.","shortLead":"Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány pénteken az Etna környékére, amely megszenvedte a karácsony este kezdődött...","id":"20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698a897-73b5-460d-82b8-d0131735b16f","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Szuksegallapotot_hirdetett_az_Etna_kornyekere_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 29. 07:46","title":"Szükségállapotot hirdetett az Etna környékére az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg tévedett.","shortLead":"Valószínűleg tévedett.","id":"20181229_Azt_hitte_kutyaja_megbanja_buneit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48f9cb-de77-404c-bbf2-9cd9cc3a9024","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Azt_hitte_kutyaja_megbanja_buneit","timestamp":"2018. december. 29. 16:40","title":"Azt hitte, kutyája megbánja bűneit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áramellátási hiba miatt. Frissítés: azóta minden villamos újra a teljes vonalon közlekedik. ","shortLead":"Áramellátási hiba miatt. Frissítés: azóta minden villamos újra a teljes vonalon közlekedik. ","id":"20181230_4_es_6_os_villamos_aramellatasi_hiba_BKK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911d62be-2dd8-41e2-8ca5-e92eca33c1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80db551a-0024-463f-ad59-897bd9d732f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_4_es_6_os_villamos_aramellatasi_hiba_BKK","timestamp":"2018. december. 30. 17:17","title":"Rövid ideig nem járt a 4-6-os villamos a Corvin-negyed és a budai megállók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","shortLead":"Alig pár nap kellett, hogy újra felkeltsük a rangos amerikai lap figyelmét.","id":"20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650451ec-00d5-4b5a-bac2-7366637c505e","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Most_a_Nagy_Imreszobor_miatt_ir_rolunk_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 28. 20:55","title":"Most a Nagy Imre-szobor miatt ír rólunk a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden gyerekhalál az ő lelkükön szárad. ","shortLead":"Minden gyerekhalál az ő lelkükön szárad. ","id":"20181229_Meghalt_ket_kisgyerek_az_amerikai_hataron_Trump_a_demokratakra_mutogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6131ef17-43d4-4194-be1b-c8bf42e13455","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Meghalt_ket_kisgyerek_az_amerikai_hataron_Trump_a_demokratakra_mutogat","timestamp":"2018. december. 29. 21:56","title":"Meghalt két kisgyerek az amerikai határon, Trump a demokratákra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cad835f-1218-409d-af00-e1634db69269","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszolgálás ugyan még kissé gépies, de a világ legdrágábban felszolgált kávéja sokakat vonz a DAWN Caféba. Az élénkítő nedűt ugyanis robotemberkék viszik az asztalokhoz. ","shortLead":"A kiszolgálás ugyan még kissé gépies, de a világ legdrágábban felszolgált kávéja sokakat vonz a DAWN Caféba...","id":"201847_tavrobotolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cad835f-1218-409d-af00-e1634db69269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0aa8a9-262a-44c6-a06d-df29528e975c","keywords":null,"link":"/tudomany/201847_tavrobotolas","timestamp":"2018. december. 30. 19:30","title":"Ebben a kávézóban látszólag robotok a pincérek, valójában beteg emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]