[{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo TV műsorában. A főpolgármester azt mondta, tudta, hogy baj van, csak azt nem, mekkora. De 2020-ra mégis lesz elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo...","id":"20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc1a6dd-54d5-46f7-ab89-14deae9bcd01","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","timestamp":"2018. november. 30. 22:19","title":"Tarlós: Nem is dőlt be az e-jegyrendszer, 2020-ra meglesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az atya az arcát továbbra sem fedné fel, de közös podcast-adást szívesen csinálna Sebestyén Balázzsal. Feltéve, ha a műsorvezető elfogadja a kihívást.\r

\r

","shortLead":"Az atya az arcát továbbra sem fedné fel, de közös podcast-adást szívesen csinálna Sebestyén Balázzsal. Feltéve, ha...","id":"20181130_Tibi_atya_es_Balazs_kozos_musorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deab6f2-9c0e-4019-a3eb-51ea3f1363c0","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Tibi_atya_es_Balazs_kozos_musorban","timestamp":"2018. november. 30. 15:45","title":"Tibi atya és Balázs közös műsorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd2cc0c-0145-4891-b737-cb09644796f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181130_A_vilag_ket_arca_egeszen_megdobbento_fotomontazsokkal_sokkol_egy_torok_muvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fd2cc0c-0145-4891-b737-cb09644796f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557ce104-8f01-4e7f-8af0-1df3fcb2b7d1","keywords":null,"link":"/elet/20181130_A_vilag_ket_arca_egeszen_megdobbento_fotomontazsokkal_sokkol_egy_torok_muvesz","timestamp":"2018. november. 30. 12:06","title":"Megdöbbentő fotómontázsokkal sokkol egy török művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bb8a3c-4bc5-43b4-b95e-72e2ed9b64a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy zenekari próbán ütötte meg az iskola egyik tanárnőjét, aki felháborodásában visszaütött. Az igazgató szerint viszont a tanárnő volt az, aki először rátámadt.","shortLead":"A férfi egy zenekari próbán ütötte meg az iskola egyik tanárnőjét, aki felháborodásában visszaütött. Az igazgató...","id":"20181129_Jogerosen_eliteltek_megis_a_helyen_maradhatott_a_kollegajat_felpofozo_dunakeszi_iskolaigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02bb8a3c-4bc5-43b4-b95e-72e2ed9b64a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a910873-8da8-4ce2-b768-2dc1fd42fcb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Jogerosen_eliteltek_megis_a_helyen_maradhatott_a_kollegajat_felpofozo_dunakeszi_iskolaigazgato","timestamp":"2018. november. 29. 14:42","title":"Jogerősen elítélték, mégis a helyén maradhatott a kollégáját felpofozó dunakeszi iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a08ee0-dbb3-435a-b99a-33c43d490b1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aqua-General Kft. Mészáros Lőrinc orra elől is vitt már el milliárdokat.","shortLead":"Az Aqua-General Kft. Mészáros Lőrinc orra elől is vitt már el milliárdokat.","id":"20181130_Sorra_nyeri_a_vizugyi_palyazatokat_egy_hajduszoboszloi_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96a08ee0-dbb3-435a-b99a-33c43d490b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2fcfa8-1619-4f1a-a7cf-5478931095e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Sorra_nyeri_a_vizugyi_palyazatokat_egy_hajduszoboszloi_ceg","timestamp":"2018. november. 30. 11:36","title":"Mindent visz a vízügyi pályázatokon egy hajdúszoboszlói cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0135a766-68f2-4d15-a03e-4e0dcff101f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent Zanzinger első albuma, nálunk pedig meg is hallgatható.\r

","shortLead":"Megjelent Zanzinger első albuma, nálunk pedig meg is hallgatható.\r

","id":"20181130_Osszetort_nehany_IKEAs_butor_mire_megszuletett_ez_a_lemez__albumpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0135a766-68f2-4d15-a03e-4e0dcff101f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99224af6-9369-4e13-a3c4-8dcba0fb2e40","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Osszetort_nehany_IKEAs_butor_mire_megszuletett_ez_a_lemez__albumpremier","timestamp":"2018. november. 30. 10:00","title":"Összetört néhány IKEA-s bútor, mire megszületett ez a lemez – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb82621-efc3-4e90-99e6-10dad9276cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ez még csak a nulladik fok. A nyomozók is megtalálták a \"svédországi magyar nő\" nyilvános bűnügyi adatait.","shortLead":"De ez még csak a nulladik fok. A nyomozók is megtalálták a \"svédországi magyar nő\" nyilvános bűnügyi adatait.","id":"20181130_Megrovast_kapott_az_Index_ujsagiroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb82621-efc3-4e90-99e6-10dad9276cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df3db96-3a93-4313-8964-dc7e96dee536","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Megrovast_kapott_az_Index_ujsagiroja","timestamp":"2018. november. 30. 13:34","title":"Megrovást kapott az Index újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok ezt Novozánszki Fanni szüleivel közölték.","shortLead":"A hatóságok ezt Novozánszki Fanni szüleivel közölték.","id":"20181201_Nem_keresik_tovabb_VV_Fanni_holttestet_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d6cbb5-e033-4ad4-a458-b46e343abeba","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Nem_keresik_tovabb_VV_Fanni_holttestet_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 01. 11:15","title":"Nem keresik tovább VV Fanni holttestét a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]