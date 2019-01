Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már tavaly bevezette új, a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát a Facebook, most pedig több más ország mellett az Európai Unió területére is kiterjesztik az átláthatóságot biztosító rendszert.","shortLead":"Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már tavaly bevezette új, a politikai hirdetésekre vonatkozó...","id":"20190117_facebook_politikai_hirdetesek_a_facebookon_atlathatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88ce953-afc6-45e8-9f70-fbec875157d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_facebook_politikai_hirdetesek_a_facebookon_atlathatosag","timestamp":"2019. január. 17. 14:03","title":"Magyarországra is kiterjeszti a Facebook az új szabályát: megmondják, ki ad fel politikai hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas árat kérnek majd el a vásárlóktól.","shortLead":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas...","id":"20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b170b9-8462-4fbc-b0e6-21b64743b558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","timestamp":"2019. január. 17. 19:03","title":"Hajlítható kijelzővel hozná vissza a Motorola minden idők egyik legkedveltebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dea095-bf16-437a-9581-3e346b15da99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szabadtéri szentmisét is fog tartani, gyereknapon érkezik Csíksomlyóra. A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Számtalan tudományos és misztikus magyarázat napvilágot látott már, de mai napig nem lehet biztosan tudni, hogy mi történt a területen eltűnt repülőgépekkel, hajókkal, és a több száz főnyi személyzettel. A Spektrumon kedd este adásba kerülő műsorban most sorra veszik a legracionálisabb magyarázatokat, melyekből a legérdekesebbeket már most megmutatjuk. 