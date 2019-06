Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek csökkenésétől.","shortLead":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek...","id":"20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fdc92b-1110-402f-bc3b-f4cbd4506b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","timestamp":"2019. június. 11. 19:56","title":"Macron: Eddig nem sikerült bizonyítanunk, hogy a műszaki fejlődés társadalmi haladással jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f008abfe-35a5-427a-ba8e-cfe661528eb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi sajtótájékoztatót hirdetett meg szerdán kora délutánra Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a kormány MTA-t érintő átalakítási tervei és a parlamentnek benyújtott ezzel kapcsolatos törvény ügyében. ","shortLead":"Nemzetközi sajtótájékoztatót hirdetett meg szerdán kora délutánra Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA...","id":"20190612_Nemzetkozi_sajtotajakoztatot_tart_Lovasz_Laszlo__elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f008abfe-35a5-427a-ba8e-cfe661528eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac68189-2b13-40d3-a534-701d751c08ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Nemzetkozi_sajtotajakoztatot_tart_Lovasz_Laszlo__elo","timestamp":"2019. június. 12. 13:07","title":"Nemzetközi sajtótájékoztatót tart az MTA-elnök Lovász László - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","shortLead":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","id":"20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d28519e-38ed-4578-8bf1-2644a4a02e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","timestamp":"2019. június. 11. 16:22","title":"227 kilométer/órával ment lángosért egy motoros Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc7be26-73ea-49be-994e-0d3e50aa0a0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani merjük ezeket a szavakat, hanem meg is értsük, hogyan működik a testünk. Ehhez néha ugyan radikális megoldásokhoz nyúl, de a visszajelzések őt igazolják: tabudöntögető videóival és posztjaival több tízezer fiatalnak segített már ott, ahol a magyar szexuális nevelés csődöt mondott. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elárulta, mi az a termékenységtudat-oktatás, és miért fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek, a szex az élet része. ","shortLead":"Menstruáció, testnedvek, méhnyak, szexualitás – Cserháti-Herold Janka évek óta harcol azért, hogy ne csak kimondani...","id":"20190511_Arrol_ki_fog_beszelni_a_fiataloknak_hogy_miert_jo_a_szex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc7be26-73ea-49be-994e-0d3e50aa0a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11199cae-203f-464d-894e-4057c2807256","keywords":null,"link":"/elet/20190511_Arrol_ki_fog_beszelni_a_fiataloknak_hogy_miert_jo_a_szex","timestamp":"2019. június. 11. 20:39","title":"„Arról ki fog beszélni a fiataloknak, hogy miért jó a szex?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba indulnak. ","shortLead":"Indul a nyári szezon, érdemes néhány aktuális, az autósokat érintő kérdéssel tisztában lenni ha Horvátországba...","id":"20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43c2b34-3e4f-44f8-9aa8-f9e40823c68b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_horvatorszag_autopalya_arak_nemzeti_utdijszolgaltato","timestamp":"2019. június. 13. 14:24","title":"A horvát autópálya olyan, mint a szilveszteri menü, nyáron drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","shortLead":"Napokon belül elkezdik kifizetni a végkielégítést a Bige Holding dolgozóinak.","id":"20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fdc7b-2d68-476e-b759-1c27cabb9e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_bige_laszlo_bige_holding_szolnoki_gyar_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. június. 12. 08:36","title":"Nem hagyja lenyúlni, inkább bezárja szolnoki gyárát Bige","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bfceb0-ffd4-4766-9bec-0305e3bcd902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok között is kedvelt település, Makarska közelében tűnt fel a makócápa.\r

\r

","shortLead":"A magyarok között is kedvelt település, Makarska közelében tűnt fel a makócápa.\r

\r

","id":"20190612_Meretes_capat_videoztak_a_horvat_tengeren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bfceb0-ffd4-4766-9bec-0305e3bcd902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee7575-48d9-427e-9eb7-3f9e30f9d451","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Meretes_capat_videoztak_a_horvat_tengeren","timestamp":"2019. június. 12. 07:53","title":"Méretes cápát videóztak a horvát tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Natural News oldalán válogatott \"hírek\" voltak olvashatók, többek közt összeesküvés-elméletekről és a hivatásos orvoslással szembeni áltudományos cikkekről, de mindez már csak történelem, a Facebook ugyanis elkaszálta a több mint 3 millió követővel bíró oldalt. ","shortLead":"A Natural News oldalán válogatott \"hírek\" voltak olvashatók, többek közt összeesküvés-elméletekről és a hivatásos...","id":"20190611_facebook_natural_news_oltasellenes_facebook_oldal_tiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29ab982-fac5-4e00-9200-0e680ddc68ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_facebook_natural_news_oltasellenes_facebook_oldal_tiltasa","timestamp":"2019. június. 11. 16:33","title":"Ennyi volt, a Facebook lelőtte az oltásellenesek legnagyobb gyűjtőhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]