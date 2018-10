Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe46bc38-ee79-43ad-81be-73f8cc7e546d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az ismeretlen, idegenül csengő márkanévből néhány év alatt a mobilpiac egyik legnépszerűbb szereplőjévé nőtte ki magát a Huawei. A gyártó az utóbbi időben nem tud mellényúlni, az elmondottak és első tapasztalataink alapján ezt támasztja alá a kedden délután Londonban bemutatott Mate 20 Pro készülék is.","shortLead":"Az ismeretlen, idegenül csengő márkanévből néhány év alatt a mobilpiac egyik legnépszerűbb szereplőjévé nőtte ki magát...","id":"20181016_huawei_mate_20_pro_specifikacio_kamera_android_9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe46bc38-ee79-43ad-81be-73f8cc7e546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33aa740-8c87-43df-85a7-68c6ac6325e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_huawei_mate_20_pro_specifikacio_kamera_android_9","timestamp":"2018. október. 16. 19:33","title":"A Huawei letette az asztalra a legjobb androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki pozíciójából. Nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki...","id":"20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee7025d-fedc-441f-819f-92cc02089271","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","timestamp":"2018. október. 18. 12:04","title":"Leválthatják Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fedél Népkül fantázianevet kapó újságba most a hétköznapi hősökről írnak azok, akik a Népszabadságba már nem írhatnak.","shortLead":"A Fedél Népkül fantázianevet kapó újságba most a hétköznapi hősökről írnak azok, akik a Népszabadságba már nem írhatnak.","id":"20181016_Csutortokon_megjelenik_a_Nepszabadsagos_Fedel_Nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7da7cf4-48b2-4cf6-8230-183897d7c10c","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Csutortokon_megjelenik_a_Nepszabadsagos_Fedel_Nelkul","timestamp":"2018. október. 16. 18:11","title":"Csütörtökön megjelenik a népszabadságos Fedél Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az USA-ban gyártott luxuskategóriás SUV-ban egyszerre akár hét személy is utazhat.","shortLead":"Az USA-ban gyártott luxuskategóriás SUV-ban egyszerre akár hét személy is utazhat.","id":"20181017_bmw_x7_x5_x6_suv_luxus_divatterepjaro_het_ules_dizel_benzin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da653f-117f-4705-adfd-06748695d9ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_bmw_x7_x5_x6_suv_luxus_divatterepjaro_het_ules_dizel_benzin_hibrid","timestamp":"2018. október. 17. 08:28","title":"Hivatalos: itt a BMW X7, ami mellett még az X5-ös is egy visszafogott divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alexander Reben csak kíváncsi volt, mi történik, ha olyan gépet fejleszt, amely a szerencsesütikben található idézetekhez hasonlókat kreál. Az eredmény több mint félelmetes lett.","shortLead":"Alexander Reben csak kíváncsi volt, mi történik, ha olyan gépet fejleszt, amely a szerencsesütikben található...","id":"20181016_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_alexander_reben_coelho_idezet_szerencsesuti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f98d32-b40b-4b0f-9bfb-efccaed854c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cb3a01-cbb9-4506-9f58-fa13cea47e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_alexander_reben_coelho_idezet_szerencsesuti","timestamp":"2018. október. 16. 16:33","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligencia saját Coelhóját – és hátborzongató idézeteket írt össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Richárd már 14 hónapja van viszonylag szigorú házi őrizetben, a végzés szerint az utóbbi pár hónapban jól viselkedett.","shortLead":"M. Richárd már 14 hónapja van viszonylag szigorú házi őrizetben, a végzés szerint az utóbbi pár hónapban jól...","id":"20181016_Hetmillios_ovadek_fejeben_enyhitenek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_hazi_orizeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dc9e4f-a8f8-483f-85df-ec830e0a9da1","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Hetmillios_ovadek_fejeben_enyhitenek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_hazi_orizeten","timestamp":"2018. október. 16. 14:13","title":"Hétmilliós óvadék fejében enyhítenek a Dózsa György úti gázoló házi őrizetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1472627-7f38-44d3-bb2f-daaee8a4cf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy teljesen más üggyel kapcsolatban került újra a rendőrség látókörébe.","shortLead":"Egy teljesen más üggyel kapcsolatban került újra a rendőrség látókörébe.","id":"20181017_16_evvel_a_gyilkossag_utan_tudtak_rabizonyitani_ferje_megoleteset_a_budapesti_uzletasszonyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1472627-7f38-44d3-bb2f-daaee8a4cf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8ecd9e-1925-4318-b79e-759efb56f407","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_16_evvel_a_gyilkossag_utan_tudtak_rabizonyitani_ferje_megoleteset_a_budapesti_uzletasszonyra","timestamp":"2018. október. 17. 08:42","title":"16 évvel a gyilkosság után tudták rábizonyítani férje megöletését a budapesti üzletasszonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c1c625-777a-4741-a5d6-e7f9d83a28a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Olyan országban szeretnénk élni, kutatni, tanítani, amely nem ellenségnek, hanem értéknek tekinti a magyar tudományos intézetekben és műhelyekben folyó munkát.\" Az ELTE Társadalomtuományi Karának doktoranduszai közül tiltakozik kéttucatnyi a genderszak megszüntetése ellen.","shortLead":"\"Olyan országban szeretnénk élni, kutatni, tanítani, amely nem ellenségnek, hanem értéknek tekinti a magyar tudományos...","id":"20181017_Netan_egesz_egyetemek_jutnak_hasonlo_sorsra__doktoranduszok_tiltakoznak_a_genderszak_megszuntetese_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86c1c625-777a-4741-a5d6-e7f9d83a28a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c80dc8-25d3-463b-af6a-b8fd145040f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Netan_egesz_egyetemek_jutnak_hasonlo_sorsra__doktoranduszok_tiltakoznak_a_genderszak_megszuntetese_ellen","timestamp":"2018. október. 17. 11:58","title":"\"Netán egész egyetemek jutnak hasonló sorsra\" – doktoranduszok tiltakoznak a genderszak megszüntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]