[{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az önkiszolgáló menza nem étterem – írja a Miniszterelnökség.","shortLead":"Az önkiszolgáló menza nem étterem – írja a Miniszterelnökség.","id":"20190108_Magyarazzak_Orban_olcso_ebedjet_az_adagok_kicsik_a_kinalat_korlatozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8f99a7-0a5f-46c9-9e28-e48e0cac1d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Magyarazzak_Orban_olcso_ebedjet_az_adagok_kicsik_a_kinalat_korlatozott","timestamp":"2019. január. 08. 17:24","title":"Magyarázzák Orbán olcsó ebédjét: az adagok kicsik, a kínálat korlátozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták megkörnyékezni az új szkopjei kormány képviselői, és azt ajánlották neki, enyhébb büntetést kap, ha támogatja a görög–macedón névvita megoldását lehetővé országnév váltást. Az állítólagos javaslatról az Infomax nevű hírportál számolt be, egy olyan neve mellőzését kérő személyre hivatkozva, aki találkozott Budapesten a Magyarországon menedéket kapott exkormányfővel. A közvetítőn keresztül Gruevszki sorosozott is egy jót.","shortLead":"Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt – akit egy korrupciós ügyben két év börtönre ítéltek hazájában – megpróbálták...","id":"20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fff3567-03e5-44f7-a45c-9550f9528365","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Gruevszkit_megkornyekeztek_am_Orban_baratja_nem_hagyta_magat__allitja_egy_rejtelyes_kozvetito","timestamp":"2019. január. 08. 14:32","title":"Gruevszkit megkörnyékezték, ám Orbán barátja nem hagyta magát – állítja egy rejtélyes közvetítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint a falvakban élőkön csattan az ostor. Több kistelepülésen is felháborodást okozott a helyi fiókok bezárása, pedig a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank fiókjainak harmadára is lakat kerülhet.","shortLead":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint...","id":"20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94743232-73e7-4f54-b323-c984e298ab78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","timestamp":"2019. január. 09. 11:23","title":"Vidéki takarékok bezárása: „Most megint a cihában tarthatjuk a pénzünket?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a43644-738f-44b6-a788-36fa04983285","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy belga filmes, Alina Kneepkens visszafelé játszva mutatja be a gumicukor-gyártást, mely nemcsak az egyszerű, de annál hatásosabb filmes forgásnak köszönhetően sikerült megdöbbentőre.\r

Azonban a technológia világa is folyamatosan változik, és január elejére már a negyedik helyre szorult vissza a cupertinói cég.","shortLead":"Nem olyan régen az Apple még a világ legértékesebb cége volt, és sokáig úgy tűnt, senki sem veszélyeztetheti ezt...","id":"20190108_apple_a_vilag_negyedik_legertekesebb_vallalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee48a1d0-30ce-4a7c-8d8d-28b449e4228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b847c5cf-3a92-4e12-88fd-93d6d37fe823","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_apple_a_vilag_negyedik_legertekesebb_vallalata","timestamp":"2019. január. 08. 13:03","title":"Mi jöhet még? Egyre lejjebb az Apple a világ legértékesebb cégeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő cáfolta, hogy Oroszország befolyásolni akarná az áprilisra kiírt előrehozott izraeli választások kimenetelét. A szóvivő az után nyilatkozott, hogy a zsidó állam belföldi titkosszolgálatának a vezetője egy előadásában beavatkozással vádolt egy külföldi államot, ám az izraeli cenzúra megtiltotta, hogy a médiumok megírják, Nadav Argaman melyik országot nevezte meg","shortLead":"Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő cáfolta, hogy Oroszország befolyásolni akarná az áprilisra kiírt előrehozott izraeli...","id":"20190109_Izrael_is_a_valasztasokba_valo_beavatkozassal_vadolja_Moszkvat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6d4f94-e9bb-4303-9e22-8e9e230319c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Izrael_is_a_valasztasokba_valo_beavatkozassal_vadolja_Moszkvat","timestamp":"2019. január. 09. 18:34","title":"Izrael is a választásokba való beavatkozással vádolja Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására belekerültek újabb tételek.","shortLead":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására...","id":"20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063f49a-55b0-4abf-96e9-cc34f180741d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 09. 09:36","title":"Az idei évtől egy sor női betegség után is jár adókedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]