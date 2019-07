Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra számíthatnak a nyugdíjas korukra. A könyvelők szerint azért nem egészen így van.","shortLead":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra...","id":"20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67731409-0955-4344-8e5b-0b3db59bdcf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","timestamp":"2019. július. 13. 16:31","title":"Már NAV is azzal riogat, hogy bajban lesznek a katázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kora este Abdán történt az eset, egy férfi kórházba szállításakor.","shortLead":"Kora este Abdán történt az eset, egy férfi kórházba szállításakor.","id":"20190714_Bozotvago_karddal_tamadt_a_rendorokre__lelottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdcef0-5a90-4a86-b4dc-e0765c8d1583","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Bozotvago_karddal_tamadt_a_rendorokre__lelottek","timestamp":"2019. július. 14. 21:25","title":"Bozótvágó karddal támadt a rendőrökre – lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó színész-rendező, akinek az élete a témája idén az AlkalMáté Trupp élveboncolásán, amelyben évről-évre más osztálytársukról vallanak az egykori színműs osztály tagjai. Czukor Balázs szerint a korosztályának nem igazán van igénye arra, hogy ne a meglévő rendszert szolgálja, hanem változtasson rajta. Neki azonban nincs lelkiismeret-furdalása. Interjú.","shortLead":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó...","id":"20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a518-1bfe-4229-88b9-21251dcbd61a","keywords":null,"link":"/kultura/20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","timestamp":"2019. július. 14. 16:30","title":"Czukor Balázs: „A mi generációnk energiája arra ment rá, hogy az előző generációt szolgálja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","shortLead":"A Glasgow-i Egyetem tudósainak sikerült rögzíteni a kvantum-összefonódást, amit Einstein elutasított.","id":"20190715_kvantum_osszefonodas_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e81aca-462a-4c0d-ad12-3e24aff30ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f415505-806a-4998-bce8-953731fb74bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_kvantum_osszefonodas_foto","timestamp":"2019. július. 15. 09:03","title":"A világon elsőként sikerült lefotózni Einstein tévedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrségi ügyeleest, Natalja Bashatovát egy orjoli nő hívta fel, s arra panaszkodott, hogy élettársa bántalmazza őt. A tiszt nem volt hajlandó érdemben foglalkozni vele, a telefonáló nő egy órával később már nem élt, most a tisztet kétéves börtönre ítélték hanyagság miatt. ","shortLead":"A rendőrségi ügyeleest, Natalja Bashatovát egy orjoli nő hívta fel, s arra panaszkodott, hogy élettársa bántalmazza őt...","id":"20190714_Jojjon_vissza_ha_mar_nem_el__mondta_az_orosz_rendortiszt_egy_segelykeronek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49012e39-0463-4d21-bfd4-88cc9c185522","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Jojjon_vissza_ha_mar_nem_el__mondta_az_orosz_rendortiszt_egy_segelykeronek","timestamp":"2019. július. 14. 15:14","title":"Jöjjön vissza, ha már nem él - mondta az orosz rendőrtiszt egy segélykérőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3415a50-669e-473e-8469-abb599141993","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinőtte a magyar parlamenti kereteket a hazaárulózás, miközben Tarlós István tányércsörgésig vitt egy ügyet Orbánnál. Ez a hvg.hu belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Kinőtte a magyar parlamenti kereteket a hazaárulózás, miközben Tarlós István tányércsörgésig vitt egy ügyet Orbánnál...","id":"20190714_Az_EPben_tort_ki_a_haboru_a_Fidesz_es_az_ellenzek_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3415a50-669e-473e-8469-abb599141993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eb82d8-cda6-4af0-b551-6b1c47403ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Az_EPben_tort_ki_a_haboru_a_Fidesz_es_az_ellenzek_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 13:00","title":"Az EP-ben tört ki a háború a Fidesz és az ellenzék között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956180d2-95eb-49e8-b6bc-009ff657f6b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál versenyző győzött a balatoni településen rendezett viadalon, a cseh Martin Sonka vezet összetettben. ","shortLead":"Ausztrál versenyző győzött a balatoni településen rendezett viadalon, a cseh Martin Sonka vezet összetettben. ","id":"20190714_megvan_a_red_bull_air_race_gyoztese_zamardiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956180d2-95eb-49e8-b6bc-009ff657f6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97798d44-89ca-4c86-abeb-baea4d8fd1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_megvan_a_red_bull_air_race_gyoztese_zamardiban","timestamp":"2019. július. 14. 16:58","title":"Megvan a Red Bull Air Race győztese Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","shortLead":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","id":"20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab16447-6693-4d0f-a1fc-36dde5effbc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","timestamp":"2019. július. 14. 18:25","title":"Közel háromezren vesztették eddig el a szlovák állampolgárságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]