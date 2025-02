A BMW aktuális kínálatának egyik legizgalmasabb modellje az általunk is rendesen meghajtott M240i xDrive, melyből most egy olyan új tuningverzió érkezett, mely még a sokkal komolyabb M2-nél is komolyabb produkciót ad elő.

Manhart MH2 500 II Manhart

Az összkerék-hajtású M240i 3 literes 6 hengeres turbós benzinmotorját 374-ről 503 lóerőre húzták fel, miközben a csúcsnyomaték 500-ról 633 Nm-re növekedett.

Az ültetett futóműves, hangos sportkipufogós Manhart MH2 500 II menetteljesítményei egyelőre ismeretlenek.

Viszonyításképp, a Magyarországon 21,3 millió forintos alapárú M240i xDrive 4,3 másodperc alatt tudja le a 0-100-as sprintet és maximum 250 km/h-val képes száguldani.

A 480 lóerős és 600 Nm-es, hátsókerék-hajtású faceliftes M2 30 millió forint ellenében 4-4,2 másodperces 0-100-as gyorsulást és akár 285 km/h végsebességet biztosít.

