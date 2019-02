„Levélben tájékoztatom Orbán Viktor miniszterelnök urat a kialakult helyzetről, és kérem segítségét a kialakult probléma enyhítése érdekében” – írja a Facebookon Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza polgármestere azzal kapcsolatosan, hogy a városban lakat került egy baromfifeldolgozó üzemre, így több százan munkanélküliek lettek a kisvárosban.

Nemrég írtunk a Pannon Lúd Kft. bezárásáról, és arról is, hogy a telephely bezárása és a Hunent Zrt. mélykúti vágóhídjának elindulása között összefüggés lehet. A kiskunhalasi, szintén a baromfiágazatban működő vállalkozás 2012-ben vásárolta meg a mezőkovácsházi céget, ekkor a Pannon Lúd székhelye is Kiskunhalasra került, a telep azonban Mezőkovácsházán tovább működött. A Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. 2016-ban váltott nevet, azóta Hunent Zrt. néven fut, és nemrég avatták fel Mélykúton a hipermodern vágóhidat, amelybe, az államon kívül, orosz befektetők is milliárdokat tettek be.

Mindeközben a mezőkovácsházi, modernnek egyáltalán nem mondható telep bezárásáról is döntés született. Bár, ahogy korábban erről szintén írtunk, még januárban a területileg illetékes kormányhivatal a telephelyen tájékoztatót tartott a dolgozóknak a képzésekről, állásokról, most úgy tűnik, sokan nem tudnak elhelyezkedni.

Korábban megkerestük a város polgármesterét, hogy miben tudnak segíteni az elbocsátott dolgozóknak, de akkor nem tudtunk beszélni vele. Most Varga Gusztáv Facebook-oldalán azt írta, hogy a képviselő-testület folyamatosan napirenden tartja az ügyet, és azt is, hogy felvették a tulajdonossal a kapcsolatot, aki azt mondta, hogy bár változó funkcióval, de működtetni kívánja a telepet, de az átalakításhoz, egy évre van szüksége. Ezért a polgármester felkereste a térség vállalkozót, hogy vegyék fel az elbocsátott dolgozókat, illetve megkeresik a Mezőhegyesi Ménesbirtokot is. Azt is felajánlották a munka nélkül maradóknak, hogy keressék fel a polgármesteri hivatalt, megpróbálnak mindenben segítséget nyújtani.

A polgármester azt is tudatta, hogy levelet ír Orbán Viktornak az ügyben.