Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Omar Sakír az Izrael elleni bojkottmozgalom támogatója. ","shortLead":"A hatóságok szerint Omar Sakír az Izrael elleni bojkottmozgalom támogatója. ","id":"20190417_Kiutasitottak_Izraelbol_a_Human_Rights_Watch_helyi_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a962f8c0-0455-4dc9-90f6-aecda221aba7","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Kiutasitottak_Izraelbol_a_Human_Rights_Watch_helyi_vezetojet","timestamp":"2019. április. 17. 05:53","title":"Kiutasították Izraelből a Human Rights Watch helyi vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

\r

","shortLead":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

\r

","id":"20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69430a7-7ad7-460a-91d6-e835cdf40b20","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 17. 09:54","title":"Azurák Csaba távozik a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7116c2d3-1b69-4016-adbc-1e2a8269673f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mágnesként vonzzák a turistákat a Trónok harcának forgatási helyszínei. A kérdés az, hogy a sorozat kifutása után sikerül-e fenntartani az érdeklődést. ","shortLead":"Mágnesként vonzzák a turistákat a Trónok harcának forgatási helyszínei. A kérdés az, hogy a sorozat kifutása után...","id":"20190416_Meghokkento_hogy_kik_huznak_le_komoly_penzeket_a_Tronok_harca_fanatikus_rajongoirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7116c2d3-1b69-4016-adbc-1e2a8269673f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9399d3a-7b83-46ea-aa78-c8fb5aed333d","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Meghokkento_hogy_kik_huznak_le_komoly_penzeket_a_Tronok_harca_fanatikus_rajongoirol","timestamp":"2019. április. 16. 14:22","title":"Meghökkentő, hogy kik húznak le komoly pénzeket a Trónok harca fanatikus rajongóiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","shortLead":"A Bors úgy tudja, a zenészt még mindig nem hallgatták ki a márciusi közlekedési balesete miatt. ","id":"20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c529a147-f8f6-49dd-b714-6e3ddf6ac84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c27aab-dfcc-4c99-8438-4ca5e017cd84","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lovasi_Andras_hosszu_nyomozasra_szamithat","timestamp":"2019. április. 16. 09:09","title":"Lovasi András hosszú nyomozásra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018309ec-24ff-4c70-909b-f4e88202f4fa","c_author":"Sándor Anna - Vándor Éva","category":"elet","description":"Túlságosan is adja magát a kísértés, hogy a Notre-Dame-i tűzvészben a dicső múlt pusztulását lássuk bele, de épp a katedrális történelme az, ami a dicső múlt fennmaradását megelőlegezi.","shortLead":"Túlságosan is adja magát a kísértés, hogy a Notre-Dame-i tűzvészben a dicső múlt pusztulását lássuk bele, de épp...","id":"20190416_Nemcsak_a_Notre_Dame_a_franciak_lelke_is_megperzselodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=018309ec-24ff-4c70-909b-f4e88202f4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fac3ea-5337-450a-9714-f7c981a18bf2","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Nemcsak_a_Notre_Dame_a_franciak_lelke_is_megperzselodott","timestamp":"2019. április. 16. 14:55","title":"Nemcsak a Notre-Dame, a franciák lelke is megperzselődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8c8869-5cee-47cc-997b-a07cc1a2b13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem egyszerű feladat új életet lehelni egy leégett épületbe.","shortLead":"Nem egyszerű feladat új életet lehelni egy leégett épületbe.","id":"20190416_Evtizedekig_tarthat_a_NotreDame_ujjaepitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e8c8869-5cee-47cc-997b-a07cc1a2b13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f4fbee-da9f-4114-8cbb-39694180789d","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Evtizedekig_tarthat_a_NotreDame_ujjaepitese","timestamp":"2019. április. 16. 15:06","title":"Évtizedekig tarthat a Notre-Dame újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","shortLead":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","id":"20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146a0826-eaea-4570-aa16-1f23c1c86ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","timestamp":"2019. április. 16. 20:09","title":"Azt hitték, megolvadt, de megtalálták a Notre-Dame rézkakasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","shortLead":"Április végén Akihito japán császár lemond a trónról.","id":"20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce25e41-72ac-4541-9668-46942ef0d289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c80d50-193d-42cd-9583-8ec160c98c3d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Ritualisan_bucsuzik_a_japan_csaszari_par_a_trontol","timestamp":"2019. április. 17. 10:53","title":"Rítusokkal búcsúzik a japán császári pár a tróntól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]