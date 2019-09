Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"735de0af-4b36-4dab-8601-a4f72281bbe1","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Bármennyire félünk is attól, hogy a végre meglelt új otthont elhappolják előlünk, csak akkor foglalózzunk, ha előtte megbizonyosodtunk arról, mi szerepel a tulajdoni lapon. Ellenkező esetben elbukhatjuk a pénzünket, akár több millió forintot is. ","shortLead":"Bármennyire félünk is attól, hogy a végre meglelt új otthont elhappolják előlünk, csak akkor foglalózzunk, ha előtte...","id":"mokk_20190920_Erre_figyeljen_mielott_lefoglalozza_almai_otthonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=735de0af-4b36-4dab-8601-a4f72281bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df3ba49-3b8f-4fca-9685-f587416f3cee","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190920_Erre_figyeljen_mielott_lefoglalozza_almai_otthonat","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:30","title":"Erre figyeljen, mielőtt lefoglalózza álmai otthonát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MyForest első projektje Csécsén indult el. ","shortLead":"A MyForest első projektje Csécsén indult el. ","id":"20190921_Mar_886_facsemetet_ajanlottak_fel_az_elso_magyar_kozossegi_erdonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5845c2f-a2c3-45e8-bf59-277adf0f6c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02af5ab-3272-4028-abe5-9ae977137a53","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Mar_886_facsemetet_ajanlottak_fel_az_elso_magyar_kozossegi_erdonek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:16","title":"Már 886 facsemetét ajánlottak fel az első magyar közösségi erdőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjjel viszont hűvös lesz, akár fagyhat is.","shortLead":"Éjjel viszont hűvös lesz, akár fagyhat is.","id":"20190921_Venasszonyok_nyara_lesz_holnap_24_fokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8ae3d-50af-41f7-8d80-6b3363a5b6c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Venasszonyok_nyara_lesz_holnap_24_fokkal","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:38","title":"Vénasszonyok nyara lesz holnap, 24 fokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőtisztek a tengerparton léptek akcióba.","shortLead":"A mentőtisztek a tengerparton léptek akcióba.","id":"20190920_magyar_mento_mentotiszt_eletmentes_mallorca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3664d11e-a18c-4c15-beca-5aebf0f1ebd8","keywords":null,"link":"/elet/20190920_magyar_mento_mentotiszt_eletmentes_mallorca","timestamp":"2019. szeptember. 20. 09:50","title":"Magyarok mentettek életet Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad1be49-5438-42a7-b2c7-063e50a7719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lefejezték a Trónok harcában, nyílvesszőkkel sorozták meg A Gyűrűk Urában, és lovakhoz kötve szaggatták szét a Black Deathben.","shortLead":"Lefejezték a Trónok harcában, nyílvesszőkkel sorozták meg A Gyűrűk Urában, és lovakhoz kötve szaggatták szét a Black...","id":"20190920_Sean_Beannek_elege_lett_nem_vallal_el_egy_szerepet_ha_megolik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bad1be49-5438-42a7-b2c7-063e50a7719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf818ab-66c6-4545-92fe-f8260478dcd5","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Sean_Beannek_elege_lett_nem_vallal_el_egy_szerepet_ha_megolik","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:58","title":"Sean Beannek elege lett: nem vállal el egy szerepet, ha megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","shortLead":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","id":"20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceff383-5f25-4662-8de8-67f94c97cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Závecz: Csak a Fidesz támogatottsága nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kurd oktatási tárca kötött megállapodást. ","shortLead":"Erről az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kurd oktatási tárca kötött megállapodást. ","id":"20190921_Evente_30_iraki_kurd_diak_tanulhat_osztondijjal_magyar_egyetemeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf0786-b196-4132-ae62-abacadf947fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Evente_30_iraki_kurd_diak_tanulhat_osztondijjal_magyar_egyetemeken","timestamp":"2019. szeptember. 21. 13:37","title":"Évente 30 iraki kurd diák tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e3fbee-35f1-4b4a-99c8-7def082ac191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halrudacskákat és kukoricasalátát ettek, azóta hányásra és hasmenésre panaszkodnak. ","shortLead":"Halrudacskákat és kukoricasalátát ettek, azóta hányásra és hasmenésre panaszkodnak. ","id":"20190920_Tobb_mint_330_gyerek_lett_rosszul_egy_hajdusamsoni_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e3fbee-35f1-4b4a-99c8-7def082ac191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0560863e-ef94-4a6a-a8f9-9059799276a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Tobb_mint_330_gyerek_lett_rosszul_egy_hajdusamsoni_iskolaban","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:07","title":"Több mint 330 gyerek lett rosszul egy hajdúsámsoni iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]