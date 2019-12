Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","shortLead":"Az újkori áránál jelentősen kevesebbet kérnek el ezért a 4 éves szegedi Model S-ért.","id":"20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8f59188-97c5-4551-a2cc-f63e300312f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cf14e-b275-44cb-8064-f2de5b1be34c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_megkerestuk_a_legolcsobb_elado_hazai_hasznalt_teslat","timestamp":"2019. december. 07. 06:41","title":"Megkerestük a legolcsóbb eladó hazai használt Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik legsikeresebb személyi számítógép volt. Ebből a masinából került most egy példány a Neumann Társaság szegedi állandó kiállítására.","shortLead":"1977-es megjelenésekor az amerikai Tandy által gyártott TRS-80-as az Apple II és a Commodore PET mellett az egyik...","id":"20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133154dc-24b5-4fd6-a73c-b953cf13c253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f50ae-dd74-439c-af1f-479535cc46a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_neumann_tarsasag_szegedi_informatikatorteneti_kiallitas_tandy_trs_80_biro_istvan_agora","timestamp":"2019. december. 07. 08:03","title":"Legendás otthoni számítógépet állítanak ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy Teleszkópjával tett felfedezés választ adhat arra a kérdésre is, mi minden történhet a jövőben a saját Naprendszerünkkel.","shortLead":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy...","id":"20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efcaf7-5bc6-4ce9-b402-66398d3ff08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","timestamp":"2019. december. 06. 11:33","title":"Van valami szokatlan az űr mélyén, ez lehet a mi Naprendszerünk sorsa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból mennyi jósolta meg helyesen a bekövetkező eseményeket. Kiderült, jóval több mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai megnézték, 17, a klímaváltozással kapcsolatban elvégzett számítógépes szimulációból...","id":"20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6152b72-89be-43ae-a1e5-7be1fb8672ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_szamitogepes_szimulacio_elorejelzes","timestamp":"2019. december. 06. 16:03","title":"Bebizonyították: hallgatnunk kellene a számítógépekre, ha fel akarunk készülni a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f36bf41-43dc-4138-850d-85d92c88c9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Decemberben gyakori a gyermekáldás a budapesti lajhároknál, szerencsére idén is tartották a hagyományt. ","shortLead":"Decemberben gyakori a gyermekáldás a budapesti lajhároknál, szerencsére idén is tartották a hagyományt. ","id":"20191207_fovarosi_allatkert_lajharbebi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f36bf41-43dc-4138-850d-85d92c88c9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1e7a3b-40aa-4d3e-bf7d-869fbd55f98e","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_fovarosi_allatkert_lajharbebi","timestamp":"2019. december. 07. 10:20","title":"Az állatkertben szerencse kell hozzá, mi viszont megmutatjuk az új lajhárbébit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meggyőződésünk, hogy a korrupciógyanús ügyek amiatt szaporodtak el, mert verseny helyett régi-új kapcsolatrendszerek határozzák meg az üzleti élet jó részét” – mondta a kormányfő 1998-ban.","shortLead":"„Meggyőződésünk, hogy a korrupciógyanús ügyek amiatt szaporodtak el, mert verseny helyett régi-új kapcsolatrendszerek...","id":"20191207_Orban_20_eve_a_korrupciorol_Elszomorito_hogy_olyan_ugyekben_sem_indultak_vizsgalatok_amikben_kellett_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862837ff-3ebe-4dfd-8a5a-82ca1cee543f","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Orban_20_eve_a_korrupciorol_Elszomorito_hogy_olyan_ugyekben_sem_indultak_vizsgalatok_amikben_kellett_volna","timestamp":"2019. december. 07. 06:53","title":"Orbán 20 éve a korrupcióról: Elszomorító, hogy olyan ügyekben sem indultak vizsgálatok, amikben kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726c6f38-51a5-46ad-9545-846e71c55f40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 34 halálos áldozata van egy újdelhi piac közelében lévő üzemben vasárnapra virradóra kitört tűznek.\r

","shortLead":"Legalább 34 halálos áldozata van egy újdelhi piac közelében lévő üzemben vasárnapra virradóra kitört tűznek.\r

","id":"20191208_Tomeghalal_egy_indiai_gyartuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=726c6f38-51a5-46ad-9545-846e71c55f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b2a167-76cc-4c8d-bc91-9e82d56209d1","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Tomeghalal_egy_indiai_gyartuzben","timestamp":"2019. december. 08. 06:45","title":"Tömeghalál egy indiai gyártűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet szerint érdemi párbeszédekkel és helyes döntésekkel is megoldhatók a problémák.","shortLead":"A jogvédő szervezet szerint érdemi párbeszédekkel és helyes döntésekkel is megoldhatók a problémák.","id":"20191206_tasz_allami_gondozas_gyerekek_gyermekotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a99e28c-e802-437c-88c5-bd83e24f96ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_tasz_allami_gondozas_gyerekek_gyermekotthon","timestamp":"2019. december. 06. 12:25","title":"Öt gyermeket mentett ki az állami gondozásból a TASZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]