Két választást is tartottak idén Magyarországon, ez pedig azt jelenti: kétszer is ránk zúdultak az átadóünnepségek. A magyar politikusoknak arra ugyan nincs lehetőségük, hogy Kim Dzsong Un nyomába lépjenek, és átadjanak egy teljes várost, de azért így sem kell elbújniuk. Nézzük, melyek voltak 2019 legjobb átadóünnepségei!

Egy Pécs feliratot avatott fel Páva Zsolt az önkormányzati választás kampányában – erről aztán kiderült, hogy 2,77 millió forintba került, vagyis betűnként 692 ezerbe, és itt próbáljunk meg nem belegondolni abba, mennyibe került volna mindez Hódmezővásárhelyen. Az már meg sem lepett senkit, hogy gyerekeket használt biodíszletnek a visszavonuló polgármester, az sem túlságosan, hogy az MTI egy teljes képgalériát szentelt az ügynek, az viszont már váratlanabb fordulat volt, hogy másnap reggel eltűnt a felirat. Mielőtt valaki arra gondolt, hogy nem vitték-e el Csépre, kiderült, hogy elszállíttatták a betűket, mert balesetveszélyesek voltak.

© MTI/Sóki Tamás

Érd – azóta leváltott – fideszes polgármestere a kampányban egy félkész játszóteret avatott fel. A balesetvédelem annyi volt, hogy a munkagödröket letakarták műanyag fedőkkel, úgyhogy várható volt a baleset: másnap gyerekek estek a gödörbe, egyiküket az apja szerint majdnem felnyársalta két vas. Erre válaszul az önkormányzat megmagyarázta, mi történt: nem is átadóünnepség volt, csak avatás.

© RTL Híradó

A XVI. kerületben egy egész csúszdaparkot adtak át két nappal az önkormányzati választás előtt. Egy nappal később a háromból két új csúszdát már le is zártak, a harmadikat pedig három nappal később. Nem csoda: volt, akinek a sípcsontja tört el, más sérült térddel került fekvőgipszbe, akadt, akit fejsérüléssel vittek kórházba. Kovács Péter polgármester ezek után újratervezést kért, de azért hozzátette: „kicsit gyorsra sikerült a csúszda, habár azt mondja a tervező is, meg a forgalmazó is, hogy ez egy fejlesztőjáték, és a játékhoz az is hozzátartozik, hogy hogyan álljunk meg a végén, ez is a fejlesztés része”.

© YouTube

A 67-es út felújításával ugyan nem készültek el az önkormányzati választásig, de annyi baj legyen! Kreatív politikus segít magán, ha tud: Gelencsér Attila fideszes képviselő megoldotta a problémát, kitalálta a részátadás fogalmát. Még büszkén rá is nyomtatták ezt a nemzeti színű szalagra a címer mellé, nehogy valaki azt higgye, hogy teljes átadásról van szó.

© Facebook

Hasonló történt egyébként az M2-es úton is, de annál nem nevezték el részátadónak a részátadót, egyszerűen csak elmondták, hogy darabokban adják át az utat a felújítása után, így pont befért az első szakasz átadója a választás előtti napokra. Ezzel a csodálatos kompozícióval:

© MTI / Szigetváry Zsolt

Az igazi ajándék nem a tárgy, hanem az élmény – hallgathatjuk a karácsonyi lázban. Így gondolhatták ezt Egerben is: Habis László akkori polgármester nem kevesebbet adott át, mint egy zöldhullámot. Ennek egyébként még értelme is van, a 25-ös út jelzőlámpáit úgy hangolták össze, hogy már jóval gyorsabb áthaladni a városon észak-déli irányban.

© Youtube/Eger Hírek

A 21-es főút két új, kétszer kétsávos szakaszát adták át – ez eddig rendben. Aztán elkészült a tökéletes fénykép:

© MTI / Komka Péter

Boldog Istvánnak az év végén voltak már más problémái is, szeptemberben viszont még arról számolhatott be büszkén, hogy átadott Cserkeszőlőn egy parkolót. Az avatóünnepségről a gyerekek ezúttal sem hiányozhattak, egy kisfiú még trombitált is neki. Majd másnap felbontották a térköveket, mert nem sikerült a kábelezési munkálatokkal elkészülni időre, ráadásul kiderült, hogy sem a tervekben szereplő fák, sem a lámpák nem lettek meg az átadóra.

© Facebook

Az újrahasznosítás fontos dolog, és ezt Vígh László, Zalaegerszeg fideszes képviselője vitte tökélyre, aki ugyanazt a poros, murvával borított, másfél kilométeres földutat előbb tavasszal az EP-választási kampányban, majd ősszel az önkormányzati választásra készülve is átadta. Utóbb ötödmagával vonult ki, szakadó esőben, ezúttal nem csak gyerekekkel együtt, hanem papi áldással is.

Skate-parkot avatott fel Tállai András Mezőkövesden. Magyarország első számú szalagátvágója ezúttal is megmutatta, mit tud. A képről is sugárzik a lényeg: az a fiatalos lendület! A csibészes életöröm! Hogy mennyire érti egy államtitkár az Y és a Z generáció lelkének minden apró rezdülését!

© Facebook

Egy politikus nem csak a kampányban, hanem utána is keményen dolgozik. A fideszes Tessely Zoltán már novemberben avatott fel a helyi diszkontáruház parkolójában egy konténert, ahol lottózó is van. Természetesen szalagátvágással, hiszen mindennek meg kell adni a módját.

Annyi mindent lehetne erről a képről mondani, de legyen elég a cím: Fördős Attila, azóta leváltott váci polgármester, ünnepélyesen átad egy homokozót.

© Facebook / Vác város önkormányzata

De ekkor még sok idő volt hátra a választásig, a kampányhajrában egy padot is átadtak Vácon. Erről megtudhattuk, hogy a város közép-európai kapcsolatainak erősödését jelzi.

Jelképesen, hordógurítással adtak át a gyalogos forgalomnak egy hidat Baján, két héttel a választás előtt. A polgármester büszkén mondta el: „hidat átadni ritka alkalomnak számít bármely polgármester pályafutása tekintetében, jelen mandátum ideje alatt azonban ez már a második ilyen örömteli esemény. Nagy projekt és komoly beruházás, de talán ennél is fontosabb a szimbolikája: előre visz és összeköt.” Igazán kár, hogy a híd ekkor még nem készült el, gyalogosok nem mehettek fel rá, de hát miért kössünk bele bármi apróságba.

Orbán Viktor nem mond beszédeket stadionavató ünnepségeken, amióta a Ferencváros és az MTK stadionjának átadásán is kifütyülték, de azért az új Puskás-stadiont egy kisfilmmel ő is felköszöntötte. Szakértőnk szerint „közepesnél gyengébb” színvonalú volt a videó, amin Orbán a Karmelita kolostorból átbikáz egy labdát Pestre, de legalább minimum százmillió forintba került.

© Facebook / Orbán Viktor

Ezek voltak 2018 legjobb átadói

Tavaly csak egy választás volt, de az legalább parlamenti. Akkor is megszavaztattuk az olvasóinkkal, melyik volt az év legjobb átadóünnepsége. A dobogósok:

1. Becsó Károly, amint gyerekekkel, sötétben átad egy árkot

2. A gödöllői nem létező uszodával büszkélkedő politikusok

3. Tállai András egy szatyorral focizva.